به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مدادی رئیس مرکز آموزش محیطزیست و تربیت محیطبان در آئین افتتاحیه دومین دوره آموزشی بدو خدمت محیطبانی در سال جاری که با حضور ۱۱۲ نفر از محیطبانان سراسر کشور، از ۲۲ شهریورماه به مدت ۸ روز در مرکز آموزش محیطزیست و تربیت محیطبان برگزار شده است، از صدور بخشنامه جدید شینا انصاری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با موضوع ارتقای کمی و کیفی آموزش محیطبانان خبر داد.
وی با اشاره به محتوای این بخشنامه گفت: ارتقای آموزشهای محیطبانان در سه محور دنبال میشود که شامل «آموزشهای اجباری» مانند حمل سلاح و ضابطان قضائی»، «آموزشهای تکمیلی عملیات در طبیعت» و «آموزشهای فنی و تخصصی» میشود.
مدادی افزود: نیازسنجی جدید آموزشی نیز با هدف انطباق آموزشها با مسائل و چالشهای روز در دستور کار سازمان قرار دارد.
در ادامه، سردار رضا رستگار فرمانده یگان حفاظت سازمان حفاظت محیط زیست تأکید کرد: آموزش باید سرلوحه فعالیتها قرار گیرد تا از بروز لطمات و صدمات جلوگیری شود.
وی آموزش محیطبانان را از دو منظر مهم دانست و گفت: نخست اعتقاد و پایبندی به باورهای دینی در حوزه کاری و دوم ارتقا دانش، تخصص و مهارتهای حرفهای دارای اهمیت است.
فرمانده یگان حفاظت سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به لزوم استمرار آموزشها تا پایان دوران خدمت خاطرنشان کرد: بیش از ۳۰ آیه قرآن کریم به تعقل و تدبر اشاره دارد و هدف آموزش، تقویت تعقل و اصلاح فرد است.
رستگار همچنین بر اهمیت سه موضوع مهم «حل تعارض و برقراری ارتباط مؤثر با جوامع محلی»، «ارتقاء همکاری با نهادهای قضائی، قانونی و پلیس» و «افزایش مهارتهای علمی و فنی مرتبط با حیات وحش، آتشسوزی و سایر مخاطرات طبیعی» در برنامههای آموزشی محیطبانان تأکید کرد.
