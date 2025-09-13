  1. استانها
  2. کردستان
۲۲ شهریور ۱۴۰۴، ۱۵:۵۳

نجات فرد سقوط کرده از درخت گردو در سروآباد با کمک اورژانس هوایی سنندج

نجات فرد سقوط کرده از درخت گردو در سروآباد با کمک اورژانس هوایی سنندج

سروآباد- یک مرد ۳۲ ساله که به علت سقوط از درخت گردو در منطقه صعب‌العبور «هوارگه خوسمله»سروآباد دچار مصدومیت شدید شده بود، با تلاش تیم اورژانس هوایی سنندج به بیمارستان منتقل شد.

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس اورژانس استان کردستان بعدازظهر شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران رسانه‌های کردستان، از نجات یک مرد ۳۲ ساله در نتیجه یک عملیات هوایی اورژانس خبر داد.

بابک هدایی اعلام کرد: این فرد پس از سقوط از ارتفاع غیرهمتراز (درخت گردو) در منطقه صعب‌العبور «هوارگه خوسمله» سروآباد دچار مولتی‌تروما شده و بلافاصله تیم اورژانس هوایی سنندج برای انجام عملیات نجات به پرواز درآمد.

هدائی افزود: با انجام اقدامات اولیه درمانی توسط تیم اورژانس هوایی، مصدوم به بیمارستان کوثر سنندج منتقل شد.

رئیس اورژانس کردستان اضافه کرد: این عملیات سی‌وهشتمین مأموریت هوایی اورژانس استان در سال ۱۴۰۴ و ششصدونوزدهمین مأموریت از آغاز فعالیت اورژانس هوایی در کردستان بوده است.

وی در ادامه گفت: هر یک از این مأموریت‌ها، گواهی بر ایثار و فداکاری نیروهای فوریت‌های پزشکی است که در سخت‌ترین شرایط به مردم خدمت می‌کنند.

کد خبر 6588130

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها