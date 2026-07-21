به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، کارتهای شناسایی و پرسنلی امروز فقط یک قطعه پلاستیک با یک عکس پرسنلی نیستند؛ آنها کلید ورود به ساختمان، ابزار احراز هویت و در بسیاری موارد حامل دادههای شخصی کارکناناند. به همین دلیل، «چگونگی صدور» این کارتها به اندازهی طراحی آنها اهمیت دارد. در این گزارش سه موضوع بهم پیوسته را بررسی میکنیم: حفاظت از دادههای پرسنل هنگام صدور، کارکرد کارتهای هوشمند و RFID، و نقش زیرساخت پشتیبانی داخلی در تداوم این فرایند.
کارتهای شناسایی و پرسنلی امروز فقط یک قطعه پلاستیک با یک عکس پرسنلی نیستند؛ آنها کلید ورود به ساختمان، ابزار احراز هویت و در بسیاری موارد حامل دادههای شخصی کارکناناند. به همین دلیل، «چگونگی صدور» این کارتها به اندازهی طراحی آنها اهمیت دارد. در این گزارش سه موضوع بهم پیوسته را بررسی میکنیم: حفاظت از دادههای پرسنل هنگام صدور، کارکرد کارتهای هوشمند و RFID، و نقش زیرساخت پشتیبانی داخلی در تداوم این فرایند. شرکت واریان با تمرکز بر تجهیزات صدور کارت شناسایی در این حوزه فعالیت میکند و در ادامه به تجربهی آن هم اشاره خواهیم کرد.
کارت شناسایی سازمانی چه اطلاعاتی حمل میکند؟
یک کارت پرسنلی معمولی میتواند شامل عکس، نام، کد پرسنلی، سمت، تاریخ انقضا و سطح دسترسی فرد باشد. در کارتهای پیشرفتهتر، بخشی از این اطلاعات علاوه بر چاپ روی سطح کارت، بهصورت دیجیتال هم داخل کارت ذخیره میشود. همین حجم از دادههای هویتی است که امنیت فرایند صدور را به یک موضوع جدی تبدیل میکند؛ چون این کارت عملاً بازتابی از هویت فرد در سازمان است. صدور این کارتها معمولاً با یک پرینتر کارت PVC انجام میشود؛ اطلاعات بیشتر دربارهی انواع این دستگاهها و کاربردهای سازمانی آن در دسترس است.
حفاظت از داده؛ چرا صدور در محل امنتر است
وقتی چاپ کارت به یک مرکز بیرونی سپرده میشود، دادههای هویتی کارکنان (از عکس تا کد پرسنلی) از کنترل سازمان خارج میشود. در صنایع حساس مانند صنایع نظامی، دانشگاهی و نهادهای دولتی، همین انتقال اطلاعات به بیرون میتواند یک ضعف امنیتی مهم باشد.
در مقابل، با استقرار یک دستگاه چاپ کارت در واحد حراست، منابع انسانی یا IT، کل فرایند صدور زیر نظر خود سازمان انجام میشود و دادهها هرگز از محدودهی آن خارج نمیشوند. این همان چیزی است که در بیشتر سیاستهای امنیتی امروزی به عنوان اصل «کنترل داده در محل» شناخته میشود.
اما امنیت فقط به داده محدود نیست؛ مقاومت خود کارت در برابر جعل هم اهمیت دارد. یک لایهی محافظ شفاف (Overlay) که هنگام چاپ روی کارت کشیده میشود، دوام و مقاومت چاپ را بالا میبرد. برای سطح امنیتی بالاتر، برخی دستگاهها با استفاده از فناوری غیرمستقیم، ابتدا تصویر را بر روی یک لایه محافظ ضخیمتر به نام فیلم ترانسفر چاپ میکنند و سپس تصویر چاپ شده به روی کارت منتقل می کنند. با استفاده از این فناوری امکان استفاده از فیلم هولوگرامدار نیز فراهم میگردد که کپی برداری و دستکاری را دشوار میکند. انتخاب تجهیزات مناسب، اولین قدم صدور امن در محل است.
انواع کارتهای هوشمند، کارتهای تماسی و غیرتماسی چگونه کار میکند؟
بسیاری از کارتهای شناسایی امروزی علاوه بر اطلاعات چاپی، دادههایی را بهصورت دیجیتال و درون یک چیپ، داخل کارت نگه میدارند. این کارتها را باید از کارتهای مگنتی (نواری) که فقط یک نوار مغناطیسی ساده روی سطح دارند، جدا کرد؛ کارتهای هوشمند خود به دو خانوادهی اصلی تقسیم میشوند: کارتهای تماسی که دارای یک تراشهی تماسی (Contact Chip) روی سطح کارتاند و برای خواندن باید داخل دستگاه قرار بگیرند، و کارتهای غیرتماسی که دارای یک چیپ رادیویی (RFID) هستند و با نزدیک کردن به یک خواننده و بدون تماس فیزیکی کار میکنند.
|
نوع کارت
|
فناوری
|
کاربرد رایج
|
سطح امنیت
|
چاپ ساده
|
فقط چاپ روی کارت PVC
|
کارت شناسایی پایه
|
پایه
|
مغناطیسی (نواری)
|
نوار مغناطیسی
|
کارت های قدیمی تردد
|
پایین
|
هوشمند تماسی
|
تراشهی تماسی
|
احراز هویت، پرداخت
|
بالا
|
هوشمند غیرتماسی
|
چیپ رادیویی
|
کنترل تردد سریع، پرداخت سریع
|
بالا
کاربرد این کارتها در سازمانها گسترده است: کنترل تردد درها و آسانسورها، ثبت ساعت ورود و خروج، احراز هویت برای دسترسی به سیستمها و در برخی مجموعهها پرداخت درون سازمانی. مزیت اصلی کارتهای غیرتماسی، سرعت و سهولت استفاده است؛ کاربر تنها با نزدیککردن کارت، شناسایی میشود. انتخاب نوع کارت (چاپی ساده، تماسی یا غیرتماسی) به کاربردِ مورد نظر سازمان بستگی دارد.
چکلیست انتخاب دستگاه مناسب چاپ کارت
پیش از خرید دستگاه چاپ کارت، بهتر است بر اساس نیاز واقعی سازمان، چند معیار را بررسی کنید:
حجم صدور: برای صدور چند کارت در ماه (کمحجم، متوسط یا صنعتی)؟ این عدد مستقیماً روی نوع دستگاه (رومیزی یا صنعتی) و سرعت چاپ مورد نیاز تأثیر میگذارد.
نوع کارت مورد نیاز: آیا فقط چاپ ساده کافی است یا کارت باید قابلیت تماسی/غیرتماسی (RFID) هم داشته باشد؟ این موضوع تعیین میکند دستگاه به قابلیت کدگذاری کارت نیاز دارد یا نه.
سطح امنیت: آیا نیاز به Overlay محافظ، لمینیت ضخیم یا هولوگرام ضدجعل دارید؟ هرچه سطح امنیتی بالاتر باشد، دستگاه باید ماژولهای تخصصیتری داشته باشد.
بودجه و هزینهی نگهداری: هزینهی اولیهی دستگاه را در کنار هزینهی مواد مصرفی (ریبون، فیلم، کارت خام) و خدمات پس از فروش در نظر بگیرید.
پشتیبانی داخلی: مطمئن شوید تأمینکننده، گارانتی رسمی و دسترسی سریع به قطعات یدکی در داخل کشور ارائه میدهد.
توجه همزمان به این پنج معیار، از خرید دستگاهی که با نیاز واقعی سازمان همخوانی ندارد، جلوگیری میکند.
زیرساخت تامین و خدمات؛ چرا پشتیبانی داخلی مهم است؟
نکتهای که اغلب نادیده گرفته میشود این است که دستگاههای چاپ کارت و مواد مصرفی آنها وارداتیاند. بنابراین آنچه تداوم صدور کارت را در یک سازمان تضمین میکند، وجود یک زیرساخت مطمئن «تامین، گارانتی و خدمات پس از فروش تخصصی داخلی» است.
در عمل، اگر دستگاهی دچار مشکل شود یا مواد مصرفی آن تمام شود، دسترسی سریع به پشتیبانی و قطعات یدکی در داخل کشور است که جلوی توقف صدور کارت را میگیرد. به همین دلیل، هنگام انتخاب تجهیزات، اعتبار تأمینکننده و کیفیت خدمات پس از فروش او به اندازهی خود دستگاه اهمیت دارد. برای نمونه، شرکت واریان به عنوان نمایندهی رسمی داسکام (Dascom) در ایران، تأمین و خدمات پس از فروش این تجهیزات را بر عهده دارد. این پشتیبانی شامل گارانتی رسمی و دسترسی به قطعات یدکی و مواد مصرفی اصلی هم میشود.
جمع بندی
صدور امن کارت شناسایی در سازمان بر سه پایه استوار است: حفاظت از دادههای پرسنل با چاپ در محل ( و براساس تقاضا ) و بهرهگیری از عناصر ضد جعل، انتخاب نوع درست کارت متناسب با کاربرد (چاپی ساده، تماسی یا غیرتماسی RFID)، و در نهایت تکیه بر یک زیرساخت پشتیبانی داخلی پایدار. توجه به هر سه، تفاوت میان یک کارت شناسایی صرفاً زیبا و یک سیستم صدور کارت امن و قابل اتکا حرفهای را رقم میزند.
سازمانهایی که به دنبال طراحی یک سیستم صدور کارت امن و پایدار هستند، میتوانند برای مشاوره و انتخاب تجهیزات مناسب با کارشناسان مرکز تخصصی فروش پرینترهای چاپ کارت واریان در ارتباط باشند.
پرسشهای متداول
کارت شناسایی سازمانی چه اطلاعاتی دارد؟
معمولاً عکس، نام، کد پرسنلی و سمت فرد؛ و در کارتهای هوشمند، بخشی از این اطلاعات بهصورت دیجیتال روی تراشه یا آنتن کارت هم ذخیره میشود.
تفاوت کارت هوشمند تماسی و غیرتماسی چیست؟
کارت تماسی دارای یک تراشهی تماسی (Contact Chip) روی سطح کارت است که برای خواندن باید داخل دستگاه قرار گیرد، اما کارت غیرتماسی (RFID) تنها با نزدیک شدن به خواننده و بدون تماس فیزیکی کار میکند.
چرا صدور کارت در محل از نظر امنیتی توصیه میشود؟
چون دادههای هویتی کارکنان از سازمان خارج نمیشود و کل فرایند زیر نظر واحد حراست یا IT انجام میگیرد؛ همچنین امکان استفاده از عناصر ضد جعل مانند لایهی محافظ و هولوگرام فراهم است.
این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.
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