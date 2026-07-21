علمای شیعه سیستان و بلوچستان ترور عالم اهل سنت میرجاوه را محکوم کردند

خبرگزاری مهر - گروه استانها، فاطمه گلوی: در شرایطی که استان سیستان و بلوچستان با تکیه بر ظرفیتهای عظیم انسانی و همگرایی مثالزدنی اقوام و مذاهب، در مسیر توسعه و پیشرفت گام برمیدارد، جریانهای تروریستی و دستنشاندگان استکبار، بار دیگر استراتژی نخنما و خبیثانه خود را برای ایجاد تفرقه و ناامنی فعال کردهاند.
دشمن با هدف قرار دادن مرجعیت دینی و ترور هدفمند عالمان و بزرگان شیعه و اهل سنت، در پی شعلهور کردن آتش اختلاف و برهم زدن امنیت پایدار منطقه است.
«عالمکشی» هدفی جز تهی کردن جامعه از قطبهای فکری و راهبردی ندارد؛ چرا که بزرگان دینی همواره خیمهگاه وحدت و سد محکمی در برابر نفوذ افکار افراطی و تکفیری بودهاند؛ ترور این شخصیتها، نه فقط حمله به یک فرد، بلکه تهاجمی سازمانیافته به باورها و انسجام اجتماعی مردم ایران است.
در چنین بزنگاه حساسی، سکوت در برابر این جنایات به معنای همراهی ناخواسته با نقشههای شوم بدخواهان است؛ اکنون زمان آن است که علمای فرهیخته شیعه و اهل سنت با اتخاذ مواضعی صریح، روشن و پیشگیرانه، ضمن افشای ماهیت این جریانات تروریستی، بر پیوند ناگسستنی امت اسلامی تأکید ورزند؛ تنها با هوشیاری عمومی و وحدت کلمه است که میتوان نقشههای تفرقهافکنانه دشمنان را نقش بر آب کرد و امنیت و برادری را در پهنهی این دیار مرزدار تضمین نمود.
دشمنان؛ تاب اتحاد و همدلی شیعیان و اهل سنت را ندارند
حجتالاسلام والمسلمین سید محمد موسوی، امام جمعه چابهار در گفت و گو با خبرنگار مهر، ضمن تسلیت شهادت مولوی محمدانو ریگی بیان کرد: ریشه اصلی این اقدامات وحشیانه از سوی دشمن صهیونیستی، اختلافات مذهبی نیست، بلکه عقدههای عمیق دشمنان اسلام است؛ آنان که تاب دیدن اتحاد و همدلی میان مذاهب اسلامی را ندارند، دست به این عملیاتهای تروریستی میزنند تا شاید بتوانند بین برادران شیعه و سنی جدایی بیندازند.
حجتالاسلام موسوی ادامه داد: دشمنان این وحدت راهبردی را که به برکت خون شهدا به وجود آمده، از بین ببرند. دشمنان به خوبی میدانند که رمز اقتدار جهان اسلام در همین همبستگی است، از این رو با ترور شخصیتهای علمی و دینی، در صدد القای اختلاف و تفرقه برمیآیند.
وی تأکید کرد: فرقی ندارد عالمی که به شهادت رسیدهاست، شیعه باشد یا سنی؛ چراکه خون همه علما اسلام برای ما محترم هستند و شهادت هر یک از آنان، مصیبتی عظیم و جنایتی غیرقابل بخشش محسوب میشود؛ تعرض به یک عالم، تعرض به تمامی ارزشهای اسلامی و انسانی است؛ این جنایتکاران بدانند که این حرکتهای کوردلانه، نه تنها خللی در اراده ما ایجاد نخواهد کرد، بلکه بر وحدت و انسجام ما خواهد افزود؛ آنان هرگز به نتیجه شوم خود که تفرقهافکنی است، نخواهند رسید.
امام جمعه چابهار این جنایات وحشیانه در حقیقت نشانه ضعف، ناامیدی و درماندگی دشمنان در برابر جبهه متحد اسلامی دانست و تصریح کرد: آنان با این اعمال پست و ذلیلکننده، فقط چهره واقعی و خشن خود را به تمام اقشار جامعه، اعم از شیعه و سنی نشان میدهند و بیش از پیش رسوا میشوند؛ آنها خیال میکنند با ترور شخصیتهای مذهبی و علمی میتوانند این اتحاد مستحکم را از بین ببرند، سخت در اشتباهاند؛ زیرا این وحدت، ریشه در باورهای عمیق مردم دارد و با چند جنایت کور از بین نمیرود.
وی در پایان اظهار داشت: مردم بصیر و آگاه ایران اسلامی به خوبی میدانند که این انتقامجوییها و جنایات کور، ریشه در عجز و ناتوانی دشمن دارد؛ این اقدامات تروریستی را غیرقانونی و غیر شرعی ومحکوم است؛ همه علما و اندیشمندان اسلامی بیش از پیش در کنار برای حفظ وحدت ایستادهایم.
ترور علما، نشان از درماندگی جبهه باطل است
حجتالاسلام والمسلمین مجتبی اشرافیان، امام جمعه شهر نیمروز در گفت و گو خبرنگار مهر ضمن ابراز همدردی با خانواده معظم شهید و تسلیت شهادت امام جمعه مسجد جامع علی ابن ابی طالب اهل سنت میرجاوه، این حمله تروریستی را محکوم کرد.
وی بیان کرد: اقدام بزدلانه دشمنان در ترور عالمی که عمر خود را در مسیر روشنگری، تبیین معارف دینی و دفاع از آرمانهای انقلاب اسلامی سپری کرده بود، نشان از استیصال و درماندگی جبهه باطل دارد.
حجتالاسلام اشرافیان گفت: دشمن به خوبی آگاه است که سلاح عالم دینی، قلم و تریبون اوست و جهاد تبیین، مهمترین عرصه حضور او در برابر توطئههای شوم است؛ از این رو، برای خاموش کردن صدای حق و حقیقت، دست به این قبیل جنایت میزند، اما غافل از اینکه خون پاک شهیدان، خود روشنگر مسیر آگاهی و بصیرت جامعه خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: اینگونه اقدامات، بدعتی خطرناک و تهدیدی جدی برای امنیت روانی جامعه است و ضرورت دارد با هوشیاری و همبستگی همه اقشار، در برابر این توطئهها ایستادگی شود.
هیچ تمایزی میان علمای شیعه و اهل سنت وجود ندارد
امام جمعه نیمروز در ادامه با تأکید بر اینکه در استان سیستان و بلوچستان، هیچ تمایزی میان علمای شیعه و اهل سنت وجود ندارد و همه در یک صف واحد در برابر دشمن مشترک ایستادهاند، افزود: شهید گرانقدر همواره با مواضع صادقانه و شفاف خود، جنایتهای گروههای تفرقهانگیز را محکوم کرده و اجازه نداد دشمن میان مردم استان اختلاف ایجاد کند.
وی با اشاره انقلابی بودن مولوی ریگی تاکید کرد: عالم تراز انقلاب، عالمی است که مرز خود را با دشمن مشخص و از هرگونه دوپهلویی پرهیز کند.
حجتالاسلام اشرافیان از عموم مردم خواست: مردم شریف ایران اسلامی با هوشیاری کامل، فریب دسیسههای دشمن را نخورند و بدانند که دشمن درصدد خاموش کردن صداهای وحدتبخش و روشنگر است، اما چنین صداهایی هیچگاه خاموش نخواهد شد و هرگونه ندا و حرکت تفرقهانگیز، خود محکوم به شکست است.
وی در پایان با ابراز یقین نسبت به تأثیر خون پاک شهیدان در افزایش آگاهی، انسجام و مقاومت ملت، تصریح کرد: با توکل بر خداوند و با اتکا به وحدت و همبستگی ملی، بار دیگر نقشههای شوم دشمنان را خنثی کرده و از کیان اسلام و میهن عزیزمان پاسداری خواهیم کرد.
علما؛ پناهگاه فکری و معنوی مردم در برابر ناهنجاریها هستند
حجتالاسلام والمسلمین ابراهیم گزمه، امام جمعه شهرستان هامون در گفت و گو خبرنگار مهر، در پی ترورها عالم و شخصیت دینی شهرستان میرجاوه، با اشاره به ابعاد این جنایات، بر ضرورت حفظ وحدت و هوشیاری ملی تأکید کرد.
حجتالاسلام گزمه با محکومیت این اقدامات تروریستی، ترور علما را خط قرمز جامعه ایرانی و اسلامی دانست و اظهار داشت: علما و روحانیون دینی، میراثداران انبیا و پناهگاه فکری و معنوی مردم در برابر ناهنجاریها و تفرقههای تحمیلی هستند؛ ترور عالمان دینی نباید اتفاق بیفتد؛ این یک اصل خدشهناپذیر برای همه اقوام، مذاهب و جریانهای سیاسی در کشور ایران است؛ هر فرد یا گروهی که مرتکب چنین جنایتی شود، نهتنها از سوی ملت و نظام طرد میشود، بلکه در محکمه عدل الهی و قضایی نیز سزای سختی در انتظارش خواهد بود.
وی با اشاره به شرایط حساس کنونی کشور، سیستان و بلوچستان را «مهد وحدت عملی و تاریخی شیعه و سنی» خواند و تاکید کرد: دشمنان قسمخورده ایران اسلامی با تمام توان بهدنبال ایجاد شکافهای قومی و مذهبی، ناامنی و بیثباتی در این استان راهبردی هستند؛ آنان میدانند که برادری ریشهدار شیعه و سنی در این منطقه، خاری در چشم بدخواهان است و دقیقاً به همین دلیل، با ترور هدفمند علما میکوشند محورهای این اتحاد را از میان بردارند و با شعلهور ساختن آتش تعصب، استان را به ناآرامی بکشانند؛ اما ملت فهیم ایران هوشیارتر از آن است که در این دام گرفتار شود.
امام جمعه هامون با تأکید بر اینکه حفظ وحدت و یکپارچگی ملی در مقطع کنونی یک فریضه دینی و ضرورتی حیاتی بهشمار میرود، تصریح کرد: دشمنان باید بدانند که ملت ایران با هر قومیت و مذهبی، ید واحده هستند و سناریوی شوم ترور عالمان دینی، جز رسوایی و شکست برای آنان به ارمغان نخواهد آورد.
نظر شما