به گزارش خبرگزاری مهر، غزال راهب، رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی از تدوین پیش‌نویس «راهنمای مدیریت فرونشست در خطوط راه‌آهن» در بخش ژئوتکنیک و زیرساخت این مرکز خبر داد و گفت: این پیش‌نویس تهیه شده و پس از نهایی شدن و دریافت نظرات تخصصی، به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارسال می‌شود تا به عنوان نشریه‌ای ملی منتشر شود.

پیش‌نویس راهنمای مدیریت فرونشست در خطوط راه‌آهن تدوین شد

وی افزود: این پیش‌نویس برای دریافت نظرات تخصصی در اختیار صاحب‌نظران قرار گرفته و پس از جمع‌بندی دیدگاه‌های کارشناسی، با هماهنگی شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران و شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور، برای تصویب نهایی به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارائه خواهد شد.

رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی بیان کرد: این سند شامل شناسایی فرونشست، ارزیابی خسارت‌های وارده و ضوابط مربوط به مقاوم‌سازی خطوط ریلی در مسیرهای در معرض خطر است. پس از نهایی‌سازی و اعمال نظرات کارشناسی، این پیش‌نویس به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارسال خواهد شد تا به عنوان نشریه‌ای ملی به منتشر شود.

شناسایی ۳۰ مورد ترک‌خوردگی زمین در مجاورت خطوط ریلی

وی خصوص اینکه کدام خطوط ریلی در مناطق با خطر فرونشست بالا قرار دارند، یادآور شد: بر اساس بررسی‌های شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، بیش از ۷۰ نقطه از خطوط ریلی در پهنه‌های دارای فرونشست قرار گرفته‌اند و حدود ۳۰ مورد ترک‌خوردگی زمین در مجاورت ریل‌ها مشاهده شده است.

راهب در پایان خاطرنشان کرد: در برخی از نقاط که وضعیت به مرحله بحرانی رسیده، شرکت راه‌آهن اقدامات اصلاحی و مقاوم‌سازی زیرساخت خطوط ریلی انجام شده است.