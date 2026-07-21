به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک تجارت، هادی اخلاقی مدیرعامل بانک تجارت در دهمین کنفرانس و نمایشگاه بین‌المللی انرژی‌های تجدیدپذیر، با اشاره به ضرورت توسعه زیرساخت‌های انرژی کشور و نقش نظام‌بانکی در تحقق اهداف توسعه پایدار، اظهار کرد: این بانک با عبور از الگوی صرفاً تسهیلات‌محور، مدل جامعی از خدمات مالی، سرمایه‌گذاری و پشتیبانی تخصصی را برای توسعه زنجیره ارزش انرژی‌های تجدیدپذیر طراحی کرده است؛ مدلی که از مرحله تأمین تجهیزات و تخصیص منابع ارزی تا تأمین مالی، سرمایه‌گذاری، اجرای پروژه و ارائه خدمات مالی را به‌صورت یکپارچه پوشش می‌دهد.

وی با اشاره به اقدامات عملیاتی بانک تجارت در این حوزه افزود: این بانک تاکنون کارگزاری، عاملیت و مدیریت تأمین مالی بیش از ۱۲ هزار و ۹۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر در ۲۶ استان کشور، بیش از ۱.۳ میلیارد دلار حواله ارزی را در قالب همکاری با وزارت نیرو، صندوق توسعه ملی و سایر نهادهای تخصصی برعهده داشته و با ایجاد سازوکارهای نوین مالی، مسیر اجرای پروژه‌های بزرگ انرژی پاک را تسهیل کرده است.

مدیرعامل بانک تجارت همچنین با تشریح برنامه‌های آتی این بانک اظهار داشت: توسعه ابزارهای نوین مالی، تأمین مالی زنجیره‌ای، انتشار اوراق سبز، جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، توسعه بازار سرمایه در حوزه انرژی و ایجاد بسترهای تخصصی سرمایه‌گذاری، از مهم‌ترین محورهای راهبردی بانک تجارت برای شتاب‌بخشی به توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در کشور خواهد بود.

اخلاقی با اشاره به اهمیت توسعه زنجیره تولید داخلی تجهیزات نیروگاهی تصریح کرد: بانک تجارت آمادگی دارد از سرمایه‌گذاری در تولید تجهیزات راهبردی این صنعت، به‌ویژه زنجیره تولید سلول و پنل خورشیدی، حمایت مالی کند. وی افزود برآوردها نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری حدود ۶۵۰ میلیون دلاری در این بخش، علاوه بر افزایش ظرفیت تولید داخل، می‌تواند زمینه کاهش وابستگی به واردات، تکمیل زنجیره ارزش و ارتقای توان صنعتی کشور را فراهم سازد.

مدیرعامل بانک تجارت تأکید کرد: توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر تنها یک ضرورت زیست‌محیطی نیست، بلکه یک فرصت راهبردی برای افزایش امنیت انرژی، رشد سرمایه‌گذاری مولد، توسعه فناوری و ایجاد ارزش افزوده در اقتصاد ملی است و بانک تجارت با بهره‌گیری از ظرفیت‌های بانک و ابزارهای نوین مالی، نقش خود را در تحقق این هدف ملی ایفا خواهد کرد.

در پایان این رویداد، از بانک تجارت به پاس نقش مؤثر در توسعه زیرساخت‌های مالی انرژی‌های تجدیدپذیر و حمایت از پروژه‌های ملی این حوزه، تقدیر به‌عمل آمد و جایزه «بانک برتر» در حوزه تامین مالی پروژه‌های احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر به این بانک اعطا شد.

دهمین کنفرانس و نمایشگاه بین‌المللی انرژی‌های تجدیدپذیر ایران تا ۳۰ تیرماه در سالن همایش‌های برج میلاد با حضور مسئولان، فعالان اقتصادی، سرمایه‌گذاران، تولیدکنندگان و متخصصان صنعت درحال برگزار شد و بانک تجارت با برپایی غرفه اختصاصی در این نمایشگاه، پذیرای فعالان اقتصادی، سرمایه‌گذاران و متخصصان این حوزه است.