به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، محسن سیفی در این مراسم که با حضور اعضای هیأت عامل و جمعی از مدیران ارشد برگزار شد، اظهار کرد: حرکت بانک ملی ایران در مسیر تحول، افزایش بهرهوری، اصلاح فرآیندها و توسعه بانکداری نوین، نیازمند برنامهریزی دقیق، پایش مستمر عملکرد و تصمیمگیری مبتنی بر داده است.
وی با تأکید بر ضرورت همافزایی میان بخشهای مختلف بانک، افزود: بهرهگیری از ظرفیتهای تخصصی و تقویت هماهنگی میان واحدها، اجرای برنامههای راهبردی را شتاب میبخشد و زمینه ارتقای کیفیت خدمات، بهبود تجربه مشتریان و تقویت جایگاه بانک ملی ایران در شبکه بانکی کشور را فراهم میکند.
مدیرعامل بانک ملی ایران در پایان از خدمات حمیدرضا مختاریان، معاون پیشین برنامهریزی و تحول، قدردانی و برای حسین نیکاخلاق در مسئولیت جدید آرزوی موفقیت کرد.
حسین نیکاخلاق دارای مدرک کارشناسی علوم بانکی، کارشناسی ارشد MBA مالی و دکتری کسبوکار است. از سوابق مدیریتی وی میتوان به مدیریت امور طرح و برنامه، ریاست اداره کل برنامهریزی و نظارت اعتباری، ریاست اداره کل سازمان و بهبود روشها در بانک ملت و معاونت طرح و برنامه بانک آینده اشاره کرد.
در این مراسم، حکم انتصاب حسین نیکاخلاق به عنوان معاون برنامهریزی و تحول بانک ملی ایران از سوی مدیرعامل بانک به وی اعطا شد.
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