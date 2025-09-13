به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره، با پایان مهلت ثبت‌نام آثار در بخش‌های مختلف سی و هفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان، ۳۹۳ اثر متقاضی حضور در بخش‌های مختلف این رویداد شدند.

بر این اساس، ۲۷۸ عنوان فیلم کوتاه داستانی، ۵۱ عنوان فیلم کوتاه پویانمایی، ۲۵ عنوان فیلم سینمایی رئال و پویانمایی و ۳۹ اثر در بخش بین‌الملل به دبیرخانه این دوره از جشنواره ارسال شده‌اند.

سی و هفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان در ۳ بخش ملی (فیلم‌های بلند، کوتاه و پویانمایی)، بخش بین‌الملل و بخش ویژه (کودکان جنگ ۱۲ روزه، کودکان غزه و جایزه فیلم‌های آسیایی) از ۱۲ تا ۱۶ مهر سال جاری به دبیری حامد جعفری در شهر اصفهان برگزار می‌شود.