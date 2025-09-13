به گزارش خبرنگار مهر، حسن لطفی بعد از ظهر شنبه در آیین بزرگداشت روز سینما که در سالن حافظ حوزه هنری قزوین برگزار شد اظهار کرد: سینما باید به دنبال خوب کردن حال مردم باشد و امروز اگر فیلمی حال مردم را خوب کرد نباید به آن حمله کنیم.
وی افزود: شاید به سلیقه من هم برخی فیلمها جذاب و جالب نباشند اما وقتی این فیلمها برای مردم جذابیت دارند و در شرایط امروز جامعه حال مردم را خوب میکنند طبیعی است که نباید به آن حمله کنیم.
این فیلمساز قزوینی تصریح کرد: در شرایط امروزی که همه معتقدیم حال سینما خوب نیست باید از همه کسانی که حال مردم را در این صنعت خوب میکنند حمایت کنیم.
وی تاکید کرد: از سوی دیگر روز سینما فرصتی است تا از کسانی که عاشقانه برای سینما زحمت کشیدند و کسی آنها را نشناخت تجلیل کنیم.
لطفی اضافه کرد: خیلیها چراغ سینما را در این سالها روشن نگه داشته و تلاش کردند تا مردم از سینماها استفاده کنند و باید قدردان این افراد که در حوزههای مختلفی حتی فروش بلیط و سینما داری فعالیت میکنند تقدیر کنیم.
وی در پایان یادآور شد: روز سینما فقط برای هنرمندان بنام و شناخته شده نیست و نباید افراد گمنام سینمای ایران فراموش شوند.
