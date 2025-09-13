  1. استانها
  2. قزوین
۲۲ شهریور ۱۴۰۴، ۲۱:۵۵

روز سینما فقط برای چهره‌های شناخته‌شده این صنعت نیست

قزوین- فیلمساز قزوینی گفت: روز سینما فقط برای هنرمندان بنام و شناخته شده نیست و نباید افراد گمنام سینمای ایران فراموش شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن لطفی بعد از ظهر شنبه در آیین بزرگداشت روز سینما که در سالن حافظ حوزه هنری قزوین برگزار شد اظهار کرد: سینما باید به دنبال خوب کردن حال مردم باشد و امروز اگر فیلمی حال مردم را خوب کرد نباید به آن حمله کنیم.

وی افزود: شاید به سلیقه من هم برخی فیلم‌ها جذاب و جالب نباشند اما وقتی این فیلم‌ها برای مردم جذابیت دارند و در شرایط امروز جامعه حال مردم را خوب می‌کنند طبیعی است که نباید به آن حمله کنیم.

این فیلمساز قزوینی تصریح کرد: در شرایط امروزی که همه معتقدیم حال سینما خوب نیست باید از همه کسانی که حال مردم را در این صنعت خوب می‌کنند حمایت کنیم.

وی تاکید کرد: از سوی دیگر روز سینما فرصتی است تا از کسانی که عاشقانه برای سینما زحمت کشیدند و کسی آنها را نشناخت تجلیل کنیم.

لطفی اضافه کرد: خیلی‌ها چراغ سینما را در این سال‌ها روشن نگه داشته و تلاش کردند تا مردم از سینماها استفاده کنند و باید قدردان این افراد که در حوزه‌های مختلفی حتی فروش بلیط و سینما داری فعالیت می‌کنند تقدیر کنیم.

وی در پایان یادآور شد: روز سینما فقط برای هنرمندان بنام و شناخته شده نیست و نباید افراد گمنام سینمای ایران فراموش شوند.

