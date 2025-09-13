۹۵ درصد اعتبارات خراسان جنوبی جذب شد؛ ۳۸۰ میلیارد باقی مانده

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا هاشمی بعدازظهر شنبه در نشست کمیته جذب اعتبارات خراسان جنوبی ضمن قدردانی از تلاش دستگاه‌های اجرایی و نظارتی برای جذب حداکثری اعتبارات اظهار داشت: خوشبختانه بخش زیادی از منابع مالی استان به صورت کامل جذب شده و این موفقیت مرهون همدلی و پیگیری مدیران است.

وی افزود: دستگاه‌هایی که موفق به جذب ۱۰۰ درصد اعتبارات شده‌اند شایسته تقدیر هستند و آن دسته از مجموعه‌هایی که در سطح ۹۵ درصد قرار دارند نیز عملکردی مطلوب داشته‌اند.

به گفته استاندار، تنها چند دستگاه باقی مانده‌اند که باید با تلاش بیشتر عقب‌ماندگی‌ها را جبران کنند.

هاشمی با اشاره به میزان اعتبارات جذب‌شده استان گفت: از محل تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی یک‌هزار و ۴۷۴ میلیارد تومان و از محل اعتبارات ملی چهار هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان جذب شده که در مجموع رقم قابل توجهی برای توسعه استان به شمار می‌رود.

وی تصریح کرد: طی یک ماه گذشته نیز ۱۲۰ میلیارد تومان اعتبار جدید به استان تزریق شده و این روند نویدبخش آینده‌ای روشن در توسعه زیرساخت‌های استان است.

استاندار خراسان جنوبی از تلاش‌های دستگاه‌های نظارتی، به‌ویژه بازرسی و دیوان محاسبات و نهادهای همراه در این مسیر قدردانی کرد و افزود: نظارت دقیق و همراهی این نهادها زمینه جذب کامل و با کیفیت اعتبارات و اجرای پروژه‌ها را فراهم کرده است.

هاشمی در ادامه خاطرنشان کرد: با وجود برخی مشکلات در روند تخصیص و انتقال منابع، استان خراسان جنوبی توانسته در سطح کشور جزو استان‌های پیشرو در جذب اعتبارات باشد.

وی با تأکید بر اینکه همه دستگاه‌ها باید تا پایان سال مالی نسبت به جذب کامل اعتبارات اقدام کنند، گفت: مجموع اعتبارات باقی‌مانده حدود ۳۸۰ میلیارد تومان است که با پیگیری‌های انجام‌شده، این رقم نیز تا پایان سال جذب خواهد شد.

استاندار خراسان جنوبی در پایان یادآور شد: تداوم این روند و تحقق کامل اعتبارات، مسیر توسعه پایدار و اجرای پروژه‌های عمرانی و زیرساختی استان را هموار می‌کند و مردم به زودی ثمرات آن را در زندگی خود مشاهده خواهند کرد.