۲۴ فروردین ۱۴۰۵، ۱۰:۵۸

تخصیص ۵۰ درصد اعتبارات کهگیلویه و بویراحمد در سال ۱۴۰۴

یاسوج-رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کهگیلویه و بویراحمد گفت: تاکنون فقط ۵۰ درصد اعتبارات ۱۴۰۴ تخصیص یافته و جذب اعتبارات تا پایان سال مالی ادامه دارد.

انتظام سهمگین در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ۱۴۰۴، با دو جنگ و یک کودتا سال سختی بود، گفت: فعالیت‌های سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در این سه جنگ تحمیلی متوقف نشد و با جدیت خدمت‌رسانی به مردم ادامه داشت.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کهگیلویه و بویراحمد افزود: مجموع منابع پیش‌بینی‌شده برای استان در بخش‌های مختلف، شامل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، سه درصد نفت و گاز، استفاده متوازن از امکانات، یک درصد ارزش افزوده، اعتبارات توازن، سهم نمایندگان، اعتبارات انتقالی از استان و ردیف‌های متفرقه، حدود ۴ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است.

وی بیان کرد: در این شرایط سخت ۵۰ درصد اعتبارات تخصیص یافت و امیدواریم در ایام باقی مانده تا پایان سال مالی، مبلغ باقی مانده نیز جذب شود.

سهمگین با اشاره به اینکه ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبارات نفت جذب شده است، بیان کرد: تاکنون از محل منابع مختلف حدود هزار و ۴۵۳ میلیارد تومان تخصیص یافته که بخشی از آن به اوراق مرابحه اسلامی اختصاص دارد که برای اتمام پروژه‌های بخش عمرانی مورد تأکید است.

وی با اشاره به اجرای طرح ملی سرشماری نفوس و مسکن گفت: این طرح، برای نیمه دوم سال پیش‌بینی شده است که با مشکلاتی مانند پلاک‌کوبی مواجه هستیم.

