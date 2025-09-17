کریم اسماعیل‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: وظیفه اصلی دیوان محاسبات، نظارت بر حسن اجرای قوانین بالادستی شامل قانون بودجه سالانه کشور و برنامه‌های توسعه به‌ویژه قانون برنامه هفتم توسعه است.

وی افزود: دیوان محاسبات در کنار وظایف نظارتی، نقش مشورتی و حمایتی نیز دارد و تلاش می‌کند موانع جذب اعتبارات و مشکلات اجرایی دستگاه‌ها را شناسایی و برطرف کند.

مدیرکل دیوان محاسبات خراسان شمالی با اشاره به شرایط توسعه‌نیافتگی برخی مناطق استان گفت: همکاری نهادهای نظارتی و اجرایی می‌تواند در تسریع پروژه‌های عمرانی، ارتقای زیرساخت‌ها و ارائه خدمات عمومی نقش مؤثری ایفا کند.

اسماعیل‌پور تأکید کرد: دیوان محاسبات با شفاف‌سازی فرآیندها و الزام به رعایت قانون، در تحقق عدالت و توسعه متوازن نقش‌آفرینی خواهد کرد.