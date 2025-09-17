  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۲۶ شهریور ۱۴۰۴، ۱۰:۴۷

نظارت بر اجرای قانون برنامه هفتم در خراسان شمالی تشدید می‌شود

نظارت بر اجرای قانون برنامه هفتم در خراسان شمالی تشدید می‌شود

بجنورد- مدیرکل دیوان محاسبات خراسان شمالی با اشاره به وظیفه این نهاد در صیانت از بیت‌المال، از تشدید نظارت بر حسن اجرای قوانین بالادستی به‌ویژه قانون برنامه هفتم توسعه در استان خبر داد.

کریم اسماعیل‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: وظیفه اصلی دیوان محاسبات، نظارت بر حسن اجرای قوانین بالادستی شامل قانون بودجه سالانه کشور و برنامه‌های توسعه به‌ویژه قانون برنامه هفتم توسعه است.

وی افزود: دیوان محاسبات در کنار وظایف نظارتی، نقش مشورتی و حمایتی نیز دارد و تلاش می‌کند موانع جذب اعتبارات و مشکلات اجرایی دستگاه‌ها را شناسایی و برطرف کند.

مدیرکل دیوان محاسبات خراسان شمالی با اشاره به شرایط توسعه‌نیافتگی برخی مناطق استان گفت: همکاری نهادهای نظارتی و اجرایی می‌تواند در تسریع پروژه‌های عمرانی، ارتقای زیرساخت‌ها و ارائه خدمات عمومی نقش مؤثری ایفا کند.

اسماعیل‌پور تأکید کرد: دیوان محاسبات با شفاف‌سازی فرآیندها و الزام به رعایت قانون، در تحقق عدالت و توسعه متوازن نقش‌آفرینی خواهد کرد.

کد خبر 6592373

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها