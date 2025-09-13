صنایع در تامین جهیزیه جوانان نیازمند مشارکت کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سید ضیاالدین حزنی در آئین تجلیل از جهادگران هرمزگان با اشاره به ضرورت حمایت از جوانان در آستانه ازدواج اظهار کرد: در حال حاضر حدود ۶۰۰ متقاضی جهیزیه در بهزیستی و بخش عمدهای از نیازمندان تحت پوشش کمیته امداد ساماندهی شدهاند، اما نزدیک به ۴ هزار زوج در هرمزگان وجود دارند که تحت پوشش هیچ نهادی نیستند و نیاز به جهیزیه دارند.
وی افزود: برآورد ما نشان میدهد برای رفع کامل نیاز استان، تأمین ۷ تا ۱۰ هزار سری جهیزیه ضروری است تا هیچ جوانی در انتظار نماند این امر با تخصیص بودجههای دولتی و تنها ۲ درصد مشارکت صنایع استان بهسادگی قابل تحقق است و حتی امکان آمادهسازی ۱۰ هزار جهیزیه در یک مرحله وجود دارد.
دبیر قرارگاه محرومیتزدایی سپاه با انتقاد از شرایط نامناسب برخی مناطق حاشیهنشین بندرعباس تأکید کرد: بسیاری از منابع و اعتبارات کشور از هرمزگان تأمین میشود و شایسته نیست خانوادهای سالها برای یک جهیزیه منتظر بماند انتظار داریم صنایع بزرگ استان در کنار مردم قرار گیرند و مسئولیت اجتماعی خود را بهطور عملی ایفا کنند.
سردار حزنی همچنین با اشاره به مشکلات معیشتی و نیازهای فوری مردم، گفت: در بحث وسایل سرمایشی مقرر شد تمامی کولرهای فرسوده مددجویان تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی جمعآوری، تعمیر و در صورت نیاز کولرهای نو جایگزین شود تا مشکل سرمایش در استان برطرف شود.
نظر شما