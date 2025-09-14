به گزارش خبرنگار مهر، سردار سید ضیاءالدین حزنی بعدازظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران استان قزوین و در حاشیه مراسم افتتاح پروژه‌های عمرانی بسیج سازندگی، با تأکید بر رسالت مردمی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، از اقدامات انجام‌شده در راستای محرومیت‌زدایی و مردم‌داری در استان قزوین تقدیر کرد.

وی با اشاره به مأموریت اصلی سپاه در تأمین امنیت پایدار و دفاع از نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، اظهار کرد: در کنار این مأموریت بنیادین، سپاه همواره مردمیاری، مردم‌دوستی و خدمت‌رسانی به اقشار محروم را در اولویت قرار داده و این رویکرد در سراسر کشور، به‌ویژه در مناطق مرزی و حساس، با جدیت دنبال می‌شود.

سردار حزنی با اشاره به پروژه‌های اخیر در استان قزوین گفت: اقدامات انجام‌شده توسط سپاه استان، دقیقاً در راستای همان مأموریتی است که برای ما تعریف شده است.

وی بیان کرد: مأموریت سپاه در کنار مردم، توجه به مستضعفان و تلاش برای رفع نیازهای آنان است و الحمدالله در همین راستا امروز، ۴۰ خانواده قزوینی به همت سپاه، کمیته امداد، خیرین و مردم، صاحب‌خانه شدند و این دستاوردی ارزشمند است.

وی با بیان اینکه این نوع اقدامات باید تداوم داشته باشد، افزود: وقتی با هم هستیم می‌توانیم کارهای بزرگی انجام دهیم و همان‌طور که در عملیات‌های بزرگ دفاع مقدس، همدلی و اتحاد رمز پیروزی بود، امروز نیز در عرصه خدمت‌رسانی، همدلی میان نهادها و مردم می‌تواند معجزه‌آفرین باشد.

سردار حزنی با اشاره به نمادهای فرهنگی و معنوی در ادبیات جهادی گفت: آنچه امروز در قزوین رقم خورد، نمونه‌ای از «کربلای پنجم» در عرصه خدمت‌رسانی است.

وی در پایان تأکید کرد: سپاه نه فقط در میدان دفاع بلکه در میدان سازندگی، اشتغال، مسکن و کرامت انسانی در کنار مردم است و این مسیر باید با قدرت ادامه یابد تا هیچ خانواده‌ای در کشور بدون حمایت و پشتیبانی باقی نماند.