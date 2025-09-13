  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۲۲ شهریور ۱۴۰۴، ۱۸:۰۶

نماینده کنگره: نسل‌کشی در غزه با تسلیحات آمریکایی باید پایان یابد

نماینده ایالت ویسکانسین در کنگره آمریکا تصریح کرد: نسل‌کشی در غزه با تسلیحات آمریکایی باید پایان یابد.

به گزارش خبرگزاری مهر، «مارک پوکان» (Mark Pocan) نماینده ایالت ویسکانسین در کنگره آمریکا با انتشار پیامی در رسانه اجتماعی خود در ایکس اعلام کرد: ایالات متحده در حال دامن زدن به نسل‌کشی در غزه است و کابینه افراطی نتانیاهو را با سلاح‌هایی مسلح می‌کند که در مرگ (شهادت) بیش از ۶۰ هزار نفر نقش داشته‌اند.

نماینده ایالت ویسکانسین در کنگره آمریکا در این خصوص اضافه کرد: این موضوع باید پایان یابد! من با افتخار یکی از سران مشترک لایحه مسدود کردن بمب‌ها برای قطع ارسال سلاح‌های مسئول این جنایات (علیه مردم مظلوم در غزه) هستم.

