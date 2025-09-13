به گزارش خبرگزاری مهر، «مارک پوکان» (Mark Pocan) نماینده ایالت ویسکانسین در کنگره آمریکا با انتشار پیامی در رسانه اجتماعی خود در ایکس اعلام کرد: ایالات متحده در حال دامن زدن به نسل‌کشی در غزه است و کابینه افراطی نتانیاهو را با سلاح‌هایی مسلح می‌کند که در مرگ (شهادت) بیش از ۶۰ هزار نفر نقش داشته‌اند.

نماینده ایالت ویسکانسین در کنگره آمریکا در این خصوص اضافه کرد: این موضوع باید پایان یابد! من با افتخار یکی از سران مشترک لایحه مسدود کردن بمب‌ها برای قطع ارسال سلاح‌های مسئول این جنایات (علیه مردم مظلوم در غزه) هستم.