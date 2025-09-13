به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین نجفی، در تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: در پی وقوع یک نزاع دستهجمعی در شهرک ولیعصر همدان که نارضایتی شهروندان را در پی داشت، رسیدگی فوری به موضوع در دستور کار مأموران کلانتری ۱۷ مریانج قرار گرفت.
وی افزود: با هماهنگیهای لازم با مقام قضائی، در کمتر از چند ساعت، هر ۵ نفر از عاملان اصلی این درگیری شناسایی و دستگیر شدند. مأموران پس از دستگیری، متهمان را برای ایجاد آرامش و بازدارندگی، در محل درگیری گرداندند و سپس به کلانتری منتقل کردند.
سردار نجفی در پایان با قاطعیت تصریح کرد: امنیت و آسایش شهروندان برای پلیس از اهمیت بالایی برخوردار است و به هیچ عنوان اجازه قدرتنمایی و عرض اندام به اراذل و اوباش را نخواهیم داد. از شهروندان گرامی درخواست میشود هرگونه اخبار و اطلاعات مربوط به مخلان نظم و امنیت را در اسرع وقت از طریق سامانه پلیسی ۱۱۰ به اطلاع ما برسانند تا با همکاری یکدیگر، جامعهای امنتر داشته باشیم.
