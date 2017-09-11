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۲۰ شهریور ۱۳۹۶، ۱۴:۰۶

مسئول جهاد کشاورزی حسن آباد یاسوکند:

۱۲ باغدار حسن آباد یاسوکند در بیجار تجلیل شدند

۱۲ باغدار حسن آباد یاسوکند در بیجار تجلیل شدند

سنندج – همزمان با برگزاری جشنواره انگور در حسن آباد یاسوکند بیجار، ۱۲ باغدار نمونه انگورکار در حسن آباد یاسوکند مورد تقدیر و تجلیل قرار گرفتند.

به گزارش خبرنگار مهر، مسئول مرکز جهاد کشاورزی حسن آباد یاسوکند ظهر امروز در چهارمین جشنواره شهرستانی انگور که با حضور رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان برگزار شد، اظهار کرد: حسن آباد یاسوکند بابهرمندی از  ۴۰۰هکتار باغ انگور برای هزار خانوار ایجاد اشتغال کرده است.

حسین شمس افزود: ۱۷ رقم انگور در باغات حسن آباد یاسوکند کشت شده است که با بهره گیری ازسیستم های نوین آبیاری از کیفیت ویژه ایی برخوردارند.

وی گفت: در چند سال اخیر به علت خشک سالی بسیاری از باغات انگور دچار مشکل شدند که با همکاری جهاد کشاورزی شهرستان بیجار و جهاد کشاورزی استان ۲۰۰ هکتار احیا و ۲۰۰ هکتار دیگر در حال انجام است.

وی عنوان کرد: چهارمین جشنواره انگور باهدف معرفی انگور حسن آباد یاسوکند برای توسعه صادرات این محصول به استانهای دیگر و حتی الامکان اقلیم کردستان برگزار شد.

مسئول مرکز جهاد کشاورزی حسن آباد یاسوکند تاکید کرد: در این جشنواره از ۱۲ باغدار نمونه انگورکارشهرستان بیجار تجلیل می شود.

وی یادآورشد: ارزیابی و لحاظ پارامترهای کمی و کیفیت سطح زیر کشت، عملکرد در هکتار توسط تیم کارشناسی انحام شده است که در نهایت ۱۲باغدار به این جشنواره معرفی شد.

شمس گفت: حسن آباد یاسوکند بیشترین سطح باغات انگور شهرستان بیجار را به خود اختصاص داده است و به همین دلیل باید میزان حمایت ها در این بخش افزایش یابد.

کد مطلب 4084058

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