۲۲ شهریور ۱۴۰۴، ۲۱:۵۸

«امشب» عرفان طهماسبی را گوش کنید؛ عاشقانه ای در آستانه پاییز

عرفان طهماسبی خواننده موسیقی پاپ در تازه ترین فعالیت موسیقایی خود از آهنگ جدیدش به نام «امشب» با حال و هوایی عاشقانه رونمایی کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، تک آهنگ «امشب» عنوان تازه ترین اثر عرفان طهماسبی خواننده موسیقی پاپ کشورمان است که از شامگاه شنبه بیست و دوم شهریور توسط مجموعه «آوای هنر» پیش روی مخاطبان قرار گرفت.

در این تک آهنگ صدیقه معین و حسین محمودی ترانه سرایان، امیر ماهان ملودی، امین آیین تنظیم و گیتار آکوستیک، آرش پاکزاد میکس و مسترینگ بخشی از عوامل اجرایی را تشکیل می دهند.

«هزار و یک شب»، «راه»، «دلگیر»، «گلوبند»، «وای اگر»، «پرسه»، «تو»، «مینا بنوش»، «تو کجا تا من؟»، «چه کنم»، «آغاز کن بی من»، «خیال»، «نجلا»، «مترسک»، «سرگشته»، «تردید» از جمله قطعاتی هستند که تاکنون از این خواننده پیش روی مخاطبان قرار گرفته است.

عطیه موذن

