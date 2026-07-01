فرماندار تنگستان: حمایت از کشاورزان در دستور کار است

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی چهارشنبه شب در نشست با مدیرکل جهاد کشاورزی استان بوشهر با هدف بررسی مسائل و ظرفیتهای بخش کشاورزی، توسعه زیرساختها و حمایت از بهرهبرداران این حوزه ، با تأکید بر نقش راهبردی بخش کشاورزی در توسعه اقتصادی و اشتغال شهرستان اظهار کرد: توسعه پایدار کشاورزی نیازمند برنامهریزی دقیق، استفاده از ظرفیتهای علمی و تعامل مستمر میان دستگاههای اجرایی است.
فرماندار تنگستان با اشاره به ظرفیتهای ارزشمند تنگستان در حوزههای کشاورزی، باغداری و نخلداری افزود: حمایت از کشاورزان، ارتقای بهرهوری، توسعه روشهای نوین آبیاری و تکمیل پروژههای نیمهتمام کشاورزی از مهمترین اولویتهای شهرستان به شمار میرود.
سلیمانی همچنین بر لزوم تسریع در اجرای طرحهای زیرساختی، تأمین اعتبارات مورد نیاز و رفع موانع پیش روی تولیدکنندگان تأکید کرد و گفت: هماهنگی و همافزایی میان فرمانداری، جهاد کشاورزی و سایر دستگاههای مرتبط میتواند زمینهساز رونق تولید، افزایش اشتغال و بهبود معیشت بهرهبرداران بخش کشاورزی باشد.
فرماندار تنگستان با بیان اینکه حمایت از تولید داخلی و امنیت غذایی از سیاستهای مهم دولت است، خاطرنشان کرد: تمام ظرفیتهای شهرستان برای پشتیبانی از سرمایهگذاری در بخش کشاورزی و توسعه صنایع وابسته به کار گرفته خواهد شد.
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