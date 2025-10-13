خدمات بانکی ویژه به کشاورزان تنگستان ارائه شود

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی صبح دوشنبه در بازدید سرزده از یک بانک در اهرم، ضمن قدردانی از خدمات کارکنان و بررسی روند خدمترسانی به مردم، بر لزوم تسهیل در امور بانکی بهویژه برای بخش تولید، اشتغال زایی و کشاورزی تأکید کرد.
فرماندار تنگستان با تأکید بر نقش حیاتی بانک در اقتصاد شهرستان، اظهار کرد: بانک باید همواره در خط مقدم حمایت از کشاورزان و تولیدکنندگان باشد.
وی با اشاره به اینکه شهرستان تنگستان دارای ظرفیتهای بالایی در حوزه نخیلات و کشاورزی است، ادامه داد: مهمترین شاخصهای رضایت مندی ارباب رجوع و مراجعه کنندگان ارائه سریع و با کیفیت خدمات است.
