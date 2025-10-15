  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۲۳ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۴۳

تایید پارگی رباط صلیبی امیری/ فصل برای وینگر فولاد تمام شد

تایید پارگی رباط صلیبی امیری/ فصل برای وینگر فولاد تمام شد

با اعلام باشگاه فولاد خوزستان وحید امیری با مصدومیت از ناحیه رباط صلیبی مواجه شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، وحید امیری وینگر تیم فوتبال فولاد خوزستان که در روزهای پایانی نقل و انتقالات تابستانی به این تیم پیوسته بود، در جریان تمرینات دچار مصدومیت شد و پس از انجام چند مرحله MRI مشخص شد که رباط صلیبی او پاره شده است.

با این وضعیت، نام امیری از فهرست بازیکنان فولاد خارج خواهد شد و باشگاه در نظر دارد بازیکن جدیدی را جایگزین وی کند. باشگاه فولاد امروز چهارشنبه ۲۳ مهر با انتشار تصویری از این بازیکن در صفحه رسمی خود، برای او آرزوی سلامتی و بهبودی سریع کرد و به زبان لاتین نوشت: «زود خوب شو.»

پیش از این اتکیر یوسوپوف دروازه بان ازبکستانی فولاد هم با مصدومیت طولانی مدت مواجه شده بود.

تایید پارگی رباط صلیبی امیری/ فصل برای وینگر فولاد تمام شد

کد خبر 6623152

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها