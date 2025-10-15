تایید پارگی رباط صلیبی امیری/ فصل برای وینگر فولاد تمام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، وحید امیری وینگر تیم فوتبال فولاد خوزستان که در روزهای پایانی نقل و انتقالات تابستانی به این تیم پیوسته بود، در جریان تمرینات دچار مصدومیت شد و پس از انجام چند مرحله MRI مشخص شد که رباط صلیبی او پاره شده است.

با این وضعیت، نام امیری از فهرست بازیکنان فولاد خارج خواهد شد و باشگاه در نظر دارد بازیکن جدیدی را جایگزین وی کند. باشگاه فولاد امروز چهارشنبه ۲۳ مهر با انتشار تصویری از این بازیکن در صفحه رسمی خود، برای او آرزوی سلامتی و بهبودی سریع کرد و به زبان لاتین نوشت: «زود خوب شو.»

پیش از این اتکیر یوسوپوف دروازه بان ازبکستانی فولاد هم با مصدومیت طولانی مدت مواجه شده بود.