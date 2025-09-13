به گزارش خبرنگار مهر، محمد محمدی پس از تساوی یک - یک تیمش مقابل پرسپولیس در ورزشگاه شهدای شهرقدس گفت: بازی خیلی خوبی را شاهد بودیم. فوتبال مالکانه تری نسبت به پرسپولیس در نیمه دوم بازی کردیم. شرایط ما در جدول طوری بود که باید امتیاز میگرفتیم. از فوتبال تیم خیلی لذت بردیم و مطمئنم جوانانی که امروز آمدند سرمایههای ما هستند و اطمینان دارم اتفاق خوبی برای فوتبال اهواز خواهد بود.
مدیرعامل باشگاه فولاد خوزستان درباره اینکه اگر فولاد میباخت خطری یحیی گل محمدی را بابت ادامه همکاری تهدید میکرد، ادامه داد: در هفته سوم هستیم و هیچ خطری ما را تهدید نمیکند. ما اینجا حرفه ای و منطقی تصمیم میگیریم.
محمدی با انتقاد از صحبتهای روز گذشته کیوان بابادی مدیرعامل استقلال خوزستان علیه این باشگاه گفت: او خجالت نکشید جنین حرفهایی را در زمین اختصاصی فولاد زد؟! حداقل بیرون میرفت و جنین چیزهایی را میگفت. ما ۲۴ ساعت قبل از بازی این تیم با استقلال تهران مجوز برگزاری بازی در زمین فولاد را نداشتیم کا در اختیار آنها قرار دهیم. دو سه سال است از امکانات باشگاه فولاد استفاده میکنند و یک ریال هم نمیدهند. احساس حق به جانب بودن میکند. دیگر ما بحث قومیتی نداریم و همه برای شادی مردم تلاش میکنند. آنها از سال گذشته بدهی دارند. شب گذشته هم ۱۰۰ صندلی شکستند. هر سال همین رویه را دارند.
