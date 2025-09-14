عینک آفتابی استاندارد چه ویژگی هایی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، آیدین مشکسار، با اشاره به اهمیت استفاده از عینک آفتابی استاندارد برای محافظت از چشمها، گفت: استفاده از عینک آفتابی علاوه بر سلامت چشم، در برابر چروک و آسیبهای پوستی ناشی از اشعه UV نیز کاربرد دارد و این کارکرد به ویژه در فصل تابستان، از اهمیت ویژهتری برخوردار میشود.
وی، خشکی چشم را از جمله مشکلات شایع چشمی برشمرد که در روزهای گرم سال، شاهد شیوع آن در افراد هستیم و استفاده از عینک آفتابی را یک راهکار محافظتی در پیشگیری از این مشکل دانست.
مشکسار به انتخاب صحیح عینک آفتابی به عنوان یک اقدام سلامت محور اشاره کرد که لازم است فراتر از ابعاد زیبایی و تجاری مورد توجه افراد قرار گیرد و افزود: توجه به برچسب «UV۴۰۰»، از مهمترین معیارهای انتخاب عینک آفتابی استاندارد محسوب میشود.
وی، لنزهای پلاریزه (Polarized) را یکی از محصولات موجود در بازار عنوان کرد که استفاده از این نوع عینکهای آفتابی میتواند به حذف تابشهای خیرهکننده منجر شود و در هنگام رانندگی، ورزشهای آبی و ورزشهای مربوط به محیطهای برفی کاربرد دارد.
این فلوشیپ گلوکوم، در مورد رنگ عدسی در هنگام انتخاب عینک آفتابی نیز توضیح داد: رنگ خاکستری، قهوهای یا سبز بیشترین حفاظت از رنگ و کنتراست طبیعی را دارد.
وی همچنین قاب (فریم) بزرگ (wraparound) را پوشش جانبی چشم برای جلوگیری از نفوذ اشعه از کنار صورت عنوان کرد که توصیه میشود در انتخاب عینک آفتابی مدنظر قرار گیرد.
اهمیت انتخاب عینک آفتابی مقاوم و سبک توجه به ساختار مقاوم و سبک عینک آفتابی، دیگر توصیه این متخصص چشم پزشکی بود که به ویژه در افراد با فعالیت روزمره بالا یا کودکان، از اهمیت ویژهتری برخوردار است.
مشکسار اضافه کرد: همچنین توصیه میشود در هنگام انتخاب عینک آفتابی، دارا بودن استانداردهای بینالمللی مانند تاییدیه «ANSI» یا «CE» مورد توجه قرار گیرد.
