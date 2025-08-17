استفاده از لنزهای تماسی و خطر عفونت های چشمی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، آیدین مشکسار، متخصص چشم پزشکی و فلوشیپ گلوکوم در دانشگاه علوم پزشکی شیراز با بیان اینکه در روزهای گرم سال، شاهد افزایش برخی مشکلات و چالشهای مربوط به سلامت چشم در سطح عموم جامعه هستیم، افزایش عفونتهای چشمی را از جمله این موارد برشمرد که اغلب به دلیل افزایش تعریق در ناحیه اطراف چشم، همچنین گسترش حضور در استخرها و محیطهای آبی اتفاق میافتد.
او افزود: علاوه بر ورم ملتحمه ویروسی یا باکتریایی در روزهای گرم سال؛ عفونتهای چشمی نظیر «کراتیت میکروبی» یا «آکانتامبایی» در این فصل، بهویژه در افراد استفاده کننده از لنز تماسی در محیطهای آبی شایع است.
مشکسار آلرژیهای چشمی را از دیگر مشکلاتی برشمرد که با شروع فصل بهار و افزایش گرده گیاهان، گرد و غبار و مواجهه با آلودگیها شیوع مییابد و تا فصل تابستان نیز ادامه مییابد.
شایعترین آسیبهای چشمی در تابستان
این عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز با بیان اینکه بر اساس نوع آسیب ایجاد شده، نشانههای بروز مشکلات چشمی میتواند متفاوت باشد، گفت: تابستان به دلیل افزایش تابش اشعه ماورای بنفش (UV)، گرمای هوا، خشکی نسبی محیط و افزایش فعالیتهای بیرونی، مخاطرات متعددی برای سلامت چشم به همراه دارد که از جمله مهمترین این چالشها میتوان به مواجهه با اشعه ماورای بنفش (UV: Ultraviolet Radiation) به عنوان یک نوع تابش الکترومغناطیسی اشاره کرد که طول موجی کوتاهتر از نور مرئی و بلندتر از اشعه ایکس دارد.
انواع اشعه UV و پیامدهای آنها بر سلامتی
به گفته این پزشک متخصص چشم، این اشعه در سطوح مختلف، نفوذپذیری و اثرات بیولوژیکی متفاوتی برای سلامت به همراه دارد که در نوعA، بیشترین بخش (حدود ۹۵ درصد) از اشعه UV به سطح زمین میرسد و اگرچه نرژی پایینتری دارد، اما به لایههای عمقیتر پوست و چشم نفوذ میکند؛ در نوعB، انرژی بالاتر و نفوذ کمتری نسبت به نوع A را شاهد هستیم، اما تنها حدود پنج درصد از UV که به سطح زمین میرسد را تشکیل میدهد، زیرا بیشتر میزان آن در لایه اوزون جذب میشود، در نوع C نیز شاهد بالاترین انرژی و بیشترین آسیبزایی هستیم و بهطور کامل در لایه اوزون جذب میشود؛ اما در منابع مصنوعی مانند لامپهای UV-C در استریلکنندهها یا برخی دستگاههای پزشکی استفاده میشود.
مشکسار پیامدهای ناشی از دو نوع A و B را موجب بروز طیف وسیعی از آسیبهای چشمی دانست که از این جمله میتوان به ناخنک (پیترژیوم) و همچنین آسیب به لایههای سطحی قرنیه یا کراتیت نوری (Photokeratitis) بهویژه در صورت قرار گرفتن در معرض بازتاب نور از سطوحی مانند آب، شن و برف اشاره کرد.
او با بیان اینکه نوع B اشعه UV در طولانیمدت عامل مهم در کدورت لنز و تشکیل آب مروارید است، اضافه کرد: همچنین مواجهه مکرر با UV میتواند در بروز و پیشرفت دژنراسیون ماکولا وابسته به سن (AMD)به عنوان یکی از علتهای بروز نابینایی در افراد بالای ۶۵ سال AMD نقش داشته باشد.
این متخصص چشم پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی شیراز دیگر بیماریهای شایع چشمی در فصل گرما را شامل قرمزی و سوزش چشم؛ تاری دید موقت یا متناوب؛ اشکریزش یا خشکی؛ احساس جسم خارجی؛ حساسیت به نور(photophobia)؛ درد چشمی در موارد التهاب قرنیه(کراتیت) یا ضربه و خارش شدید در موارد آلرژیک عنوان کرد.
چرا استفاده از عینک آفتابی اهمیت دارد؟
عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در ادامه به اهمیت استفاده از عینک آفتابی برای محافظت از سلامت چشم در برابر آفتاب اشاره کرد که ضمن فیلتر کردن انواع A و B اشعهUV ، موجب کاهش تبخیر اشک در بیماران با خشکی چشم، جلوگیری از تشکیل ناخنک، آب مروارید زودرس و تغییر در حساسیت شبکیه به نور شده و از ناحیه اطراف چشم در برابر چروک و آسیب پوستی ناشی از UV نیز محافظت میکند.
