خبرگزاری مهر-گروه استان‌ها: طبق گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه در استان ایلام در تیرماه ۱۴۰۴ به ۳۸.۳ درصد رسیده و این استان را در جایگاه چهارم گران‌ترین استان‌های کشور قرار داده است. رشد مداوم قیمت کالاهای اساسی، از بازار مواد غذایی تا میوه و لوازم‌التحریر، فشار جدی بر سبد معیشت خانوارهای ایلامی وارد کرده است.

استان ایلام که باید با تکیه بر منابع طبیعی، ظرفیت‌های مرزی و سرمایه انسانی خود الگوی رفاه و توسعه باشد، امروز از نظر نرخ تورم و گرانی در میان چهار استان اول کشور ایستاده است. سبد معیشت خانوارها کوچک‌تر و فشار اقتصادی بر مردم شدیدتر از گذشته شده، اما پاسخ عملی از سوی مسئولان استان همچنان در سکوت فرو رفته است.

حجت‌الاسلام الله نور کریمی‌تبار، نماینده ولی‌فقیه در استان، در خطبه‌های اخیر نماز جمعه، ریشه گرانی افسارگسیخته را ضعف مدیریت و نبود نظارت مؤثر دانست. پرسش جدی مردم و رسانه‌ها این است که چرا در یک سال گذشته حتی یک بار از زبان مسئولان استانی واکنشی قاطع به مسئله گرانی شنیده نشده است؟

هفته گذشته، قیمت برخی اقلام پرمصرف همچون سیب، انگور و خیار تا ۳۰ درصد افزایش داشته است. بررسی میدانی نشان می‌دهد نرخ هر کیلو سیب بین ۶۰ تا ۷۰ هزار تومان، انگور بین ۵۵ تا ۶۵ هزار تومان و خیار بین ۳۰ تا ۵۰ هزار تومان فروخته می‌شود؛ در حالی که همین اقلام در استان‌های هم‌مرز ایلام، به‌طور متوسط ۱۵ تا ۲۰ هزار تومان ارزان‌تر عرضه می‌شوند.

درحالی‌که ایلام یکی از قطب‌های اصلی تولید گوشت قرمز و مرغ در کشور به شمار می‌رود، بازار این محصولات در استان روزبه‌روز داغ‌تر می‌شود و قیمت‌ها برای بسیاری از خانوارها دست‌نیافتنی‌تر. بر اساس بررسی میدانی خبرنگار ما، قیمت هر کیلو گوشت گوسفندی تازه در برخی قصابی‌های ایلام به مرز ۷۰۰ هزار تومان و مرغ گرم به ۱۳۵ هزار تومان رسیده است؛ ارقامی که به گفته مردم، با سطح درآمد بسیاری از خانواده‌های استان همخوانی ندارد.

علت‌های اصلی گرانی در استان ایلام

کارشناسان علت گرانی در استان ایلام را ترکیبی از هزینه‌های بالای حمل‌ونقل، نبود سامانه قیمت‌گذاری روزانه و چندنرخی بودن بازار می‌دانند.در بازارهای ایلام، قیمت میوه و تره‌بار به‌قدری بالا رفته که بسیاری از خانواده‌ها خرید روزانه خود را به هفته‌ای یک‌بار یا کمتر محدود کرده‌اند؛ فاصله چشمگیر نرخ‌ها با استان‌های همجوار، صدای گلایه مردم را بلند کرده و نبود نظارت مؤثر، گرانی را به معضل جدی معیشتی در استان تبدیل کرده است.

یک کارشناس مسائل اقتصادی در استان ایلام در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: وقتی نظارت نباشد، هر کس به میل خود قیمت می‌گذارد. بخشی از این گرانی هم به واسطه‌ها برمی‌گردد که محصول را با سود زیاد به مغازه‌دار می‌رسانند.

علیرضا پوراحمد بیان کرد: ادامه این روند می‌تواند مصرف میوه و سبزیجات را در میان خانوارهای کم‌درآمد به‌طور چشمگیری کاهش دهد و سلامت عمومی جامعه را تحت تأثیر قرار دهد.

وی گفت: با وجود وعده‌های مکرر مسئولان برای کنترل بازار، حضور میدانی مأموران نظارت و بازرسی در بازارهای ایلام همچنان کمرنگ است و بسیاری از شهروندان معتقدند که بدون اقدام فوری، گرانی میوه و تره‌بار به یک بحران جدی و ماندگار تبدیل خواهد شد.

نظارت بر بازار ایلام زیر ذره‌بین

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان ایلام در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان خط قرمز ماست. با تمام ظرفیت به میدان آمده‌ایم تا با گران‌فروشی، احتکار و کم‌فروشی با شدت و بدون اغماض برخورد کنیم. مردم ایلام نباید قربانی بی‌تدبیری یا زیاده‌خواهی عده‌ای سودجو شوند.

مهدی محمدی بیان کرد: گشت‌های بازرسی مشترک تعزیرات، سازمان صمت، جهاد کشاورزی، و دستگاه‌های انتظامی و امنیتی در استان تقویت می‌شوند. محور ویژه این گشت‌ها، کنترل توزیع خارج از شبکه و پایش لحظه‌ای قیمت در بازار خواهد بود. همچنین برای افزایش پوشش نظارتی، استفاده از بازرسان نامحسوس در مراکز عمده‌فروشی و خرده‌فروشی در دستور کار قرار گرفت.

وی گفت: افزایش نظارت بر بازار، برخورد با تخلفات اقتصادی نظیر گران‌فروشی، احتکار و کم‌فروشی و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان جزو اولویت‌های تعزیرات است.

راه اندازی روستابازارها در استان ایلام برای کاهش قیمت کالاها

مدیرکل تعاون روستایی استان ایلام در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با هدف عرضه بی‌واسطه محصولات کشاورزی از مزرعه تا سفره، هشت روستا بازار در استان ایلام فعال شده است.

حمیدرضا شکری بیان کرد: در این روستا بازارها قرار است کالاهای اساسی را با قیمتی پایین‌تر از بازار در اختیار مردم قرار دهد.

وی اضافه کرد: هدف از راه‌اندازی روستا بازار، تأمین مستقیم کالاهای اساسی، حذف واسطه‌های غیرضروری، و مدیریت آسان جریان محصولات کشاورزی است. این مرکز کالاها را حدود ۲۰ درصد ارزان‌تر از قیمت بازار به مردم عرضه خواهد کرد.

به گفته شکری، راه‌اندازی این بازارها ضمن کاهش هزینه خرید خانوارها، فرصت مناسبی برای تولیدکنندگان بومی فراهم می‌کند تا محصولات خود را بدون دخالت دلالان و با قیمت منصفانه‌تری به دست مصرف‌کنندگان برسانند.

کارشناسان بخش کشاورزی تأکید می‌کنند که این اقدام می‌تواند علاوه بر حمایت از کشاورزان، روند شفاف‌سازی قیمت‌ها را تسهیل کرده و دسترسی مردم به مواد غذایی تازه و باکیفیت را بهبود بخشد.

ایلام با وجود اینکه در تولید بسیاری از کالاهای اساسی مثل گوشت قرمز، مرغ و محصولات کشاورزی جایگاه بالایی دارد، در سال‌های اخیر با گرانی شدید و شکاف قیمتی نسبت به استان‌های همجوار دست‌وپنجه نرم کرده است. این وضعیت نه‌تنها سفره خانوارهای استان را کوچک‌تر کرده، بلکه به یک دغدغه اجتماعی تبدیل شده است.

اظهارات مسئولان نشان می‌دهد که اراده برای مقابله با تخلفات اقتصادی و نظارت بر بازار وجود دارد، اما در عمل مشکلاتی مانند خروج غیررسمی کالا از استان، ضعف سیستم قیمت‌گذاری روزانه، و حضور واسطه‌ها همچنان مانع تعادل بازار است.

اقداماتی مثل راه‌اندازی روستا بازارها برای عرضه مستقیم محصولات از تولیدکننده به مصرف‌کننده، اگر به‌طور مؤثر و گسترده اجرا شود، می‌تواند بخشی از فشار گرانی را کاهش دهد. اما هماهنگی مداوم نهادهای نظارتی، شفافیت در زنجیره تأمین، و برخورد قاطع با تخلفات اقتصادی، شرط اصلی موفقیت در بازگشت آرامش به بازار و جلب اعتماد مردم است.