  1. سلامت
  2. نظام سلامت
۲۳ شهریور ۱۴۰۴، ۹:۴۵

۶۰ درصد صادرات دارویی ایران سهم محصولات بایوتک است

۶۰ درصد صادرات دارویی ایران سهم محصولات بایوتک است

رئیس و اعضای هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات بیوتکنولوژی پزشکی ایران، به تشریح برنامه ها، اهداف و مسائل و مشکلات انجمن پرداختند.

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات بیوتکنولوژی پزشکی ایران، روز یکشنبه ۲۳ شهریور ۱۴۰۴، در محل ساختمان شماره ۳ اتاق تهران برگزار شد.

در ابتدا، هاله حامدی فر رئیس انجمن، با اشاره به اولین نشست خبری هیئت مدیره جدید انجمن، گفت: واقعیت این است که باید یک تحول در صنف بیوتکنولوژی داشته باشیم.

وی افزود: بزرگ‌ترین مسئله در شروع صنعت بیوتکنولوژی، گام برداشتن در مسیر موفقیت بود.

حامدی فر اضافه کرد: اگر شرکت‌های بیوتکنولوژی پزشکی در کشور وجود نداشت، حدود ۵ میلیارد دلار برای واردات محصولات بایوتک هزینه می‌شد.

وی ادامه داد: از یک جنبه این موضوع باعث خوشحالی است، اما برای ما که مسئولیت داریم، ایجاد ترس و وحشت می‌کند. زیرا، اگر مشکلی برای تولید این محصولات به وجود بیاید؛ سلامت مردم تهدید می‌شود.

حامدی فر اضافه کرد: کشور در شرایطی به سر می‌برد که با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کند اما با تمامی این مسائل، ۴۰ کشور دنیا از محصولات بیوتکنولوژی پزشکی ایران استفاده می‌کنند.

وی افزود: ۷۴ عضو تولید کننده دارو، کیت‌های تشخیصی و ملزومات هستند.

حامدی فر اضافه کرد: در زمینه داروهای بایوتک، ۴۵ قلم محصول تولید می‌شود و ۶۰ درصد صادرات دارویی کشور متعلق به حوزه بایوتک است.

وی گفت: ۹۹ درصد محصولات بیوتکنولوژی پزشکی در کشور، تولید داخل است و رقم صادرات محصولات این حوزه، حدود ۱۲۰ تا ۱۳۰ میلیون دلار بوده است.

در ادامه، بهروز حاجیان طهرانی عضو انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات بیوتکنولوژی پزشکی ایران نیز گفت: اگر تشخیص به موقع صورت بگیرد، خیلی از بیماری‌ها را می‌توان پیشگیری کرد. بنابراین، تشخیص آزمایشگاهی و پزشکی، نقش مهمی در این زمینه دارند.

وی افزود: در حال حاضر تعرفه‌های آزمایشگاه‌ها با قیمت کیت‌ها همخوانی ندارد و ناگزیر، برخی تست‌ها را انجام نمی‌دهند؛ چون صرفه اقتصادی ندارد.

حاجیان طهرانی ادامه داد: تخصیص ارز با مشکلات متعددی مواجه است و بحث قیمت گذاری هم به آن اضافه شده است.

وی افزود: قیمت ارز ترجیحی ۶ برابر شده و شرکت‌ها نمی‌توانند ارز مورد نیاز خودشان را تهیه کنند و در نتیجه آن، گرفتار عدم نقدینگی شده‌اند.

حاجیان طهرانی به مشکلات زیرساختی در صنعت اشاره کرد و گفت: قطع آب و برق، صنعت را به شدت تحت تأثیر قرار داده و روند تولید را مختل کرده است.

هوشمند ایلکا نایب رئیس انجمن گفت: از مسئولین مربوطه درخواست داریم حداقل بخشی از تصمیمات و اقدامات، با همفکری انجمن صورت بگیرد.

وی افزود: پنجمین کنگره ایران بایو، در بهمن ۱۴۰۴ برگزار خواهد شد و قرار است در این کنگره. توانمندی‌ها و ظرفیت‌های این صنعت به نمایش گذاشته می‌شود.

ایلکا گفت: مشکل بزرگ کشور ما، مباحث اقتصادی است و انجمن ما به دنبال توسعه صادرات محصولات بیوتکنولوژی پزشکی است.

وی افزود: در ایران بایو، کارگاه‌های آموزشی برای دانشجویان داریم که آنها را بیشتر با صنعت بایوتک آشنا کنیم.

ایلکا ادامه داد: صنعت بایو، یک صنعت زنده و زمان بر است که اگر به این صنعت رسیدگی نکنیم؛ به سال‌های دور باز خواهیم گشت که دارو وارد می‌کردیم.

وی افزود: مشکل اصلی صنعت بیوتکنولوژی، ورود به فهرست دارویی کشور است.

ایلکا گفت: صنعت بیوتکنولوژی در خطر است.

در ادامه نشست خبری، امین قبادی عضو انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات بیوتکنولوژی پزشکی ایران، گفت: یکی از اهداف هیئت مدیره جدید، توجه به برنامه هفتم توسعه است.

وی افزود: برای دستیابی به اهداف برنامه هفتم توسعه، نیازمند حمایت دولت هستیم.

قبادی ادامه داد: ایران، توانایی حضور در بازارهای بین‌المللی را دارد و شرکت‌های چند ملیتی از این اتفاق نگران هستند و نمی‌خواهند ما موفق باشیم.

وی افزود: متأسفانه ما در بحث تولید واکسن دچار مشکل شده‌ایم، به طوری که وزارت بهداشت را مجبور ساخته برای تأمین واکسن، به سمت واردات برود.

کد خبر 6588545
حبیب احسنی پور

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها