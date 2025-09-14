۶۰ درصد صادرات دارویی ایران سهم محصولات بایوتک است

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات بیوتکنولوژی پزشکی ایران، روز یکشنبه ۲۳ شهریور ۱۴۰۴، در محل ساختمان شماره ۳ اتاق تهران برگزار شد.
در ابتدا، هاله حامدی فر رئیس انجمن، با اشاره به اولین نشست خبری هیئت مدیره جدید انجمن، گفت: واقعیت این است که باید یک تحول در صنف بیوتکنولوژی داشته باشیم.
وی افزود: بزرگترین مسئله در شروع صنعت بیوتکنولوژی، گام برداشتن در مسیر موفقیت بود.
حامدی فر اضافه کرد: اگر شرکتهای بیوتکنولوژی پزشکی در کشور وجود نداشت، حدود ۵ میلیارد دلار برای واردات محصولات بایوتک هزینه میشد.
وی ادامه داد: از یک جنبه این موضوع باعث خوشحالی است، اما برای ما که مسئولیت داریم، ایجاد ترس و وحشت میکند. زیرا، اگر مشکلی برای تولید این محصولات به وجود بیاید؛ سلامت مردم تهدید میشود.
حامدی فر اضافه کرد: کشور در شرایطی به سر میبرد که با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم میکند اما با تمامی این مسائل، ۴۰ کشور دنیا از محصولات بیوتکنولوژی پزشکی ایران استفاده میکنند.
وی افزود: ۷۴ عضو تولید کننده دارو، کیتهای تشخیصی و ملزومات هستند.
حامدی فر اضافه کرد: در زمینه داروهای بایوتک، ۴۵ قلم محصول تولید میشود و ۶۰ درصد صادرات دارویی کشور متعلق به حوزه بایوتک است.
وی گفت: ۹۹ درصد محصولات بیوتکنولوژی پزشکی در کشور، تولید داخل است و رقم صادرات محصولات این حوزه، حدود ۱۲۰ تا ۱۳۰ میلیون دلار بوده است.
در ادامه، بهروز حاجیان طهرانی عضو انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات بیوتکنولوژی پزشکی ایران نیز گفت: اگر تشخیص به موقع صورت بگیرد، خیلی از بیماریها را میتوان پیشگیری کرد. بنابراین، تشخیص آزمایشگاهی و پزشکی، نقش مهمی در این زمینه دارند.
وی افزود: در حال حاضر تعرفههای آزمایشگاهها با قیمت کیتها همخوانی ندارد و ناگزیر، برخی تستها را انجام نمیدهند؛ چون صرفه اقتصادی ندارد.
حاجیان طهرانی ادامه داد: تخصیص ارز با مشکلات متعددی مواجه است و بحث قیمت گذاری هم به آن اضافه شده است.
وی افزود: قیمت ارز ترجیحی ۶ برابر شده و شرکتها نمیتوانند ارز مورد نیاز خودشان را تهیه کنند و در نتیجه آن، گرفتار عدم نقدینگی شدهاند.
حاجیان طهرانی به مشکلات زیرساختی در صنعت اشاره کرد و گفت: قطع آب و برق، صنعت را به شدت تحت تأثیر قرار داده و روند تولید را مختل کرده است.
هوشمند ایلکا نایب رئیس انجمن گفت: از مسئولین مربوطه درخواست داریم حداقل بخشی از تصمیمات و اقدامات، با همفکری انجمن صورت بگیرد.
وی افزود: پنجمین کنگره ایران بایو، در بهمن ۱۴۰۴ برگزار خواهد شد و قرار است در این کنگره. توانمندیها و ظرفیتهای این صنعت به نمایش گذاشته میشود.
ایلکا گفت: مشکل بزرگ کشور ما، مباحث اقتصادی است و انجمن ما به دنبال توسعه صادرات محصولات بیوتکنولوژی پزشکی است.
وی افزود: در ایران بایو، کارگاههای آموزشی برای دانشجویان داریم که آنها را بیشتر با صنعت بایوتک آشنا کنیم.
ایلکا ادامه داد: صنعت بایو، یک صنعت زنده و زمان بر است که اگر به این صنعت رسیدگی نکنیم؛ به سالهای دور باز خواهیم گشت که دارو وارد میکردیم.
وی افزود: مشکل اصلی صنعت بیوتکنولوژی، ورود به فهرست دارویی کشور است.
ایلکا گفت: صنعت بیوتکنولوژی در خطر است.
در ادامه نشست خبری، امین قبادی عضو انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات بیوتکنولوژی پزشکی ایران، گفت: یکی از اهداف هیئت مدیره جدید، توجه به برنامه هفتم توسعه است.
وی افزود: برای دستیابی به اهداف برنامه هفتم توسعه، نیازمند حمایت دولت هستیم.
قبادی ادامه داد: ایران، توانایی حضور در بازارهای بینالمللی را دارد و شرکتهای چند ملیتی از این اتفاق نگران هستند و نمیخواهند ما موفق باشیم.
وی افزود: متأسفانه ما در بحث تولید واکسن دچار مشکل شدهایم، به طوری که وزارت بهداشت را مجبور ساخته برای تأمین واکسن، به سمت واردات برود.
