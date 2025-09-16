  1. استانها
۲۵ شهریور ۱۴۰۴، ۷:۳۹

برنامه خاموشی های شهر زاهدان برای سه شنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۴

زاهدان - شرکت توزیع برق سیستان و بلوچستان برنامه خاموشی های احتمالی مناطق مختلف برق شهرستان زاهدان برای روز سه شنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۴ را اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، بنا بر اطلاعیه شرکت توزیع نیروی برق سیستان و بلوچستان جدول برنامه خاموشی‌های احتمالی برق مناطق مختلف شهرستان زاهدان برای سه شنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۴ به شرح زیر است:

ردیف بخش آدرس ساعت احتمالی قطع برق
۱ مرکزی از پست راه آهن زمین راه آهن بلوار شاهوزهی تا میدان کشاورز - انشعاب امام خمینی شرقی و سعدی شرقی تا بلوار جام جم - منطقه حسین آباد و شهرک ولایت و کشاورز ۱۴ ۰۸:۱۵ - ۱۰:۱۵
۲ مرکزی تقاطع بلوار جمهوری و بزرگمهر-سایت مجتمع باران ۰۸:۱۵ - ۱۰:۱۵
۳ مرکزی ضلع غربی بلوار دانشگاه با میلان‌های منشعبه تا دانشگاه ۴۷ - ضلع شمالی بلوار جانبازان تا تقاطع بهداشت - خیابان تربیت و کوی انقلاب ۰۸:۱۵ - ۱۰:۱۵
۴ مرکزی بلوار پیامبر اعظم تا نبش خیابان پیروزی- خیابان شورا سرتاسر - خیابان البرزجنوبی با انشعابات - خیابان نصر شمالی-خیابان سهروردی با انشعابات-خ مرصاد ۱۰:۱۵ - ۱۲:۱۵
۵ مرکزی پست شهدا ضلع شمال بلوار رسالت تا میدان امام خمینی - مسیل رود خانه شمال روستای دایی آباد تا ابتدای شهرک کامبوزیا ۱۰:۱۵ - ۱۲:۱۵
۶ مرکزی منطقه روغنی - منطقه چشمه -منطقه جوانتل تا زرگلی- منطقه خیرآباد پلکی- منطقه شورچاه - منطقه اسلام آباد و دشت مل و حصاروئیه ۱۰:۱۵ - ۱۲:۱۵
۷ مرکزی نیروگاه گازی ضلع جنوب جاده چشمه تا میدان پرستار- ضلع جنوب بلوار بهداشت تا میدان مشاهیر و تا تقاطع خیابان توحیدهردو ضلع- خیابان توحید تا خیابان خیام - خیابان خیام از خیام ۸ تا جنب آزمایشگاه مهران - انشعاب خیابان غدیر شمال وجنوب تا تقاطع خیابان مهر و مدنی ۱۰:۱۵ - ۱۲:۱۵
۸ مرکزی از پست راه آهن ضلع شرق بلوار اقبال لاهوری تامیدان خاتم-ضلع شرق بلوارجام جم تا نبش مصطفی خمینی با جام جم ۶و۸و۱۰و۱۲ -ضلع غرب بلوار جام جم از مصطفی تا میدان کشاورز وضلع جنوب بلوار کشاورزتا میدان کارگر -انشعاب خیابان سعدی تا چمران شمالی و سعدی ۴- جام جم ۶۲- پهلوانی شمالی کشتارگاه- مجتمع جام جم ۱۲:۱۵ - ۱۴:۱۵
۹ مرکزی -- - انشعاب سرداران شهید و خیابان مکران تا میدان کوزه و مسجد پیامبر اعظم- ضلع جنوبی بلوار فاضلی تا جنب کارخانه آرد شهرکی- بلوار کوثر و خیابان درمانگاه فاطمة الزهرا - انشعاب خیابان باباطاهر تا نبش بلوار بعثت ۱۲:۱۵ - ۱۴:۱۵
۱۰ مرکزی از پست راه آهن ضلع غرب بلوار اقبال لاهوری تامیدان خاتم - ضلع شرق بلوار جام جم تا نبش خیابان قدس - خیابان قدس سرتاسر-منطقه کوی قدس - خیابان امداد سرتاسر - خیابان چمران تا نبش مصطفی خمینی ۱۴:۱۵ - ۱۶:۱۵
۱۱ مرکزی پست امام علی ضلع شرق بلوارپیامبر اعظم - خیابان ویلا تا تقاطع رضوان-- خیابان پیروزی سرتاسر- بلوار بقیة الله ۱۴:۱۵ - ۱۶:۱۵
۱۲ مرکزی نیروگاه گازی ضلع جنوب جاده چشمه تا میدان پرستار- بلوار پرستار تامقابل بلوار یاس و تقاطع بلوار جمهوری با انشعاب خیابان ۲۰ متری امام حسین-بلوار معلم تا نبش شریفی پناه - ازمیدان عبادی دوطرف بلوار معلم ضلع جنوب تا پارک فرهنگیان و ضلع شمال باانشعاب معلم ۲۴و۲۲و و۱۶و ۸و ۶ تا تقاطع بلوار دانشگاه ۱۴:۱۵ - ۱۶:۱۵
۱۳ مرکزی انشعاب مسکن وشهرسازی تا میدان فلسطین- خیابان فلسطین از بانک صادرات تا میدان امام علی جنب هتل صالح- خیابان مدرس سرتاسراز فلسطین تا میرزای شیرازی ۲۵ انتهخای کابل خودنگهدار ۲۰ کیلو ولت- بلوار شهید آیت الله رئیسی- بلوار شهید خزائی ۱۴:۱۵ - ۱۶:۱۵
۱۴ مرکزی دایی اباد-حاجی اباد-چاه رحمان لار-ازادی شمالی-میدان همت اباد ۱۶:۱۵ - ۱۸:۱۵
۱۵ مرکزی پست شهداضلع جنوب بلوار رسالت تامیدان امام خمینی -ضلع شرق بلوار رجایی تا نبش رجایی ۳۴ - انشعابات ۱۶ متری و۲۵ متری ابوذر ۱۶:۱۵ - ۱۸:۱۵
۱۶ مرکزی نیروگاه گازی ضلع جنوب جاده چشمه تا میدان پرستار - خیابان نیلوفر بلوار برق تا نبش بلوار ثارالله جنوبی و انشعاب خیابان بهاران- خیابان آرش جنوبی تا پاستور - خیابان پاستور تا مجتمع اسکان و تقاطع بدر- خیابان بدر سرتاسروانشعاب گلستان غربی و خیابان آرش وبدر ۲۲- ضلع جنوبی بلوارامیرکبیر از بدر تا بلوار مزاری و انشعابات ۱۰ و۶ و۷و۳ و قسمتی از دستغیب ۱۶:۱۵ - ۱۸:۱۵
۱۷ مرکزی ضلع شمالی خیابان امام خمینی غربی تا نبش سرداران شهید با انشعاب خیابان انتظام و فروغ - غدیر شهر ۱۶:۱۵ - ۱۸:۱۵
۱۸ مرکزی دایی اباد-بلوار کلات -باقری شمالی-مجدیه ۱۸:۱۵ - ۲۰:۱۵
۱۹ مرکزی بلوار میرحسینی -خ امام از فلکه شرکت نفت تا تقاطع بهشتی ۱۸:۱۵ - ۲۰:۱۵
۲۰ مرکزی بلوار خلیج تا میدان دکترحسابی - خیابان پیام نور -ضلع غرب بلوار بزرگمهر تا تقاطع دانشجو- بلوار دانشجو از بزرگمهر تا نبش شریفی پناه و انشعابات - خیابان دانش از دانشجو تا دانش ۲۲ مجتمع نسیم- دانشجو ۶۲- انشعاب خیابان شهید برفی تا مجتمع گراناز ۱۸:۱۵ - ۲۰:۱۵
۲۱ مرکزی از پست راه آهن ضلع غرب بلوار اقبال تا مهر شهر - مجموعه کامل مهر شهر - ازپست راه آهن تا بلوار ۲۲ بهمن زیباشهر و منازل سه خانواری در بلوار اصلی مهرشهر ۲۰:۱۵ - ۲۲:۱۵
۲۲ مرکزی ۱۸ متری گل‌ها و انشعابات - بلوار پرستار سرتاسر- خیابان امام حسین - خیابان فرهنگ ۲۰:۱۵ - ۲۲:۱۵
۲۳ مرکزی پست امام علی ضلع شرق بلوار بزرگمهر تا تقاطع جمهوری - بلوار جمهوری تا جمهوری ۳ - چاه‌های مصلی المهدی - خیابن دانش از ۲۴ تا ۳۸ - خیابان مسجد ولی عصر-بخشی از بلوار فرهنگ - ۲۰:۱۵ - ۲۲:۱۵

