برنامه خاموشی های شهر زاهدان برای سه شنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۴

۱ مرکزی از پست راه آهن زمین راه آهن بلوار شاهوزهی تا میدان کشاورز - انشعاب امام خمینی شرقی و سعدی شرقی تا بلوار جام جم - منطقه حسین آباد و شهرک ولایت و کشاورز ۱۴ ۰۸:۱۵ - ۱۰:۱۵

۲ مرکزی تقاطع بلوار جمهوری و بزرگمهر-سایت مجتمع باران ۰۸:۱۵ - ۱۰:۱۵

۳ مرکزی ضلع غربی بلوار دانشگاه با میلان‌های منشعبه تا دانشگاه ۴۷ - ضلع شمالی بلوار جانبازان تا تقاطع بهداشت - خیابان تربیت و کوی انقلاب ۰۸:۱۵ - ۱۰:۱۵

۴ مرکزی بلوار پیامبر اعظم تا نبش خیابان پیروزی- خیابان شورا سرتاسر - خیابان البرزجنوبی با انشعابات - خیابان نصر شمالی-خیابان سهروردی با انشعابات-خ مرصاد ۱۰:۱۵ - ۱۲:۱۵

۵ مرکزی پست شهدا ضلع شمال بلوار رسالت تا میدان امام خمینی - مسیل رود خانه شمال روستای دایی آباد تا ابتدای شهرک کامبوزیا ۱۰:۱۵ - ۱۲:۱۵

۶ مرکزی منطقه روغنی - منطقه چشمه -منطقه جوانتل تا زرگلی- منطقه خیرآباد پلکی- منطقه شورچاه - منطقه اسلام آباد و دشت مل و حصاروئیه ۱۰:۱۵ - ۱۲:۱۵

۷ مرکزی نیروگاه گازی ضلع جنوب جاده چشمه تا میدان پرستار- ضلع جنوب بلوار بهداشت تا میدان مشاهیر و تا تقاطع خیابان توحیدهردو ضلع- خیابان توحید تا خیابان خیام - خیابان خیام از خیام ۸ تا جنب آزمایشگاه مهران - انشعاب خیابان غدیر شمال وجنوب تا تقاطع خیابان مهر و مدنی ۱۰:۱۵ - ۱۲:۱۵

۸ مرکزی از پست راه آهن ضلع شرق بلوار اقبال لاهوری تامیدان خاتم-ضلع شرق بلوارجام جم تا نبش مصطفی خمینی با جام جم ۶و۸و۱۰و۱۲ -ضلع غرب بلوار جام جم از مصطفی تا میدان کشاورز وضلع جنوب بلوار کشاورزتا میدان کارگر -انشعاب خیابان سعدی تا چمران شمالی و سعدی ۴- جام جم ۶۲- پهلوانی شمالی کشتارگاه- مجتمع جام جم ۱۲:۱۵ - ۱۴:۱۵

۹ مرکزی -- - انشعاب سرداران شهید و خیابان مکران تا میدان کوزه و مسجد پیامبر اعظم- ضلع جنوبی بلوار فاضلی تا جنب کارخانه آرد شهرکی- بلوار کوثر و خیابان درمانگاه فاطمة الزهرا - انشعاب خیابان باباطاهر تا نبش بلوار بعثت ۱۲:۱۵ - ۱۴:۱۵

۱۰ مرکزی از پست راه آهن ضلع غرب بلوار اقبال لاهوری تامیدان خاتم - ضلع شرق بلوار جام جم تا نبش خیابان قدس - خیابان قدس سرتاسر-منطقه کوی قدس - خیابان امداد سرتاسر - خیابان چمران تا نبش مصطفی خمینی ۱۴:۱۵ - ۱۶:۱۵

۱۱ مرکزی پست امام علی ضلع شرق بلوارپیامبر اعظم - خیابان ویلا تا تقاطع رضوان-- خیابان پیروزی سرتاسر- بلوار بقیة الله ۱۴:۱۵ - ۱۶:۱۵

۱۲ مرکزی نیروگاه گازی ضلع جنوب جاده چشمه تا میدان پرستار- بلوار پرستار تامقابل بلوار یاس و تقاطع بلوار جمهوری با انشعاب خیابان ۲۰ متری امام حسین-بلوار معلم تا نبش شریفی پناه - ازمیدان عبادی دوطرف بلوار معلم ضلع جنوب تا پارک فرهنگیان و ضلع شمال باانشعاب معلم ۲۴و۲۲و و۱۶و ۸و ۶ تا تقاطع بلوار دانشگاه ۱۴:۱۵ - ۱۶:۱۵

۱۳ مرکزی انشعاب مسکن وشهرسازی تا میدان فلسطین- خیابان فلسطین از بانک صادرات تا میدان امام علی جنب هتل صالح- خیابان مدرس سرتاسراز فلسطین تا میرزای شیرازی ۲۵ انتهخای کابل خودنگهدار ۲۰ کیلو ولت- بلوار شهید آیت الله رئیسی- بلوار شهید خزائی ۱۴:۱۵ - ۱۶:۱۵

۱۴ مرکزی دایی اباد-حاجی اباد-چاه رحمان لار-ازادی شمالی-میدان همت اباد ۱۶:۱۵ - ۱۸:۱۵

۱۵ مرکزی پست شهداضلع جنوب بلوار رسالت تامیدان امام خمینی -ضلع شرق بلوار رجایی تا نبش رجایی ۳۴ - انشعابات ۱۶ متری و۲۵ متری ابوذر ۱۶:۱۵ - ۱۸:۱۵

۱۶ مرکزی نیروگاه گازی ضلع جنوب جاده چشمه تا میدان پرستار - خیابان نیلوفر بلوار برق تا نبش بلوار ثارالله جنوبی و انشعاب خیابان بهاران- خیابان آرش جنوبی تا پاستور - خیابان پاستور تا مجتمع اسکان و تقاطع بدر- خیابان بدر سرتاسروانشعاب گلستان غربی و خیابان آرش وبدر ۲۲- ضلع جنوبی بلوارامیرکبیر از بدر تا بلوار مزاری و انشعابات ۱۰ و۶ و۷و۳ و قسمتی از دستغیب ۱۶:۱۵ - ۱۸:۱۵

۱۷ مرکزی ضلع شمالی خیابان امام خمینی غربی تا نبش سرداران شهید با انشعاب خیابان انتظام و فروغ - غدیر شهر ۱۶:۱۵ - ۱۸:۱۵

۱۸ مرکزی دایی اباد-بلوار کلات -باقری شمالی-مجدیه ۱۸:۱۵ - ۲۰:۱۵

۱۹ مرکزی بلوار میرحسینی -خ امام از فلکه شرکت نفت تا تقاطع بهشتی ۱۸:۱۵ - ۲۰:۱۵

۲۰ مرکزی بلوار خلیج تا میدان دکترحسابی - خیابان پیام نور -ضلع غرب بلوار بزرگمهر تا تقاطع دانشجو- بلوار دانشجو از بزرگمهر تا نبش شریفی پناه و انشعابات - خیابان دانش از دانشجو تا دانش ۲۲ مجتمع نسیم- دانشجو ۶۲- انشعاب خیابان شهید برفی تا مجتمع گراناز ۱۸:۱۵ - ۲۰:۱۵

۲۱ مرکزی از پست راه آهن ضلع غرب بلوار اقبال تا مهر شهر - مجموعه کامل مهر شهر - ازپست راه آهن تا بلوار ۲۲ بهمن زیباشهر و منازل سه خانواری در بلوار اصلی مهرشهر ۲۰:۱۵ - ۲۲:۱۵

۲۲ مرکزی ۱۸ متری گل‌ها و انشعابات - بلوار پرستار سرتاسر- خیابان امام حسین - خیابان فرهنگ ۲۰:۱۵ - ۲۲:۱۵