خبرگزاری مهر - گروه استانها، فاطمه گلوی: شهرستان قصرقند، با اقلیم گرم و خشک خود در استان سیستان و بلوچستان، ظرفیتهای ویژهای در کشاورزی دارد. نخلستانهای گسترده، بهویژه خرمای مضافتی و ربی، از جاذبههای اصلی کشاورزی این منطقه هستند که خود میتوانند محور گردشگری کشاورزی باشند.
علاوه بر خرما، وجود رودخانههای فصلی و منابع آب زیرزمینی، امکان کشت انواع محصولات جالیزی و باغی را فراهم کرده که تنوع محصولات کشاورزی را افزایش میدهد. این تنوع، فرصتی برای توسعه بازارهای محلی و جذب گردشگران علاقهمند به محصولات ارگانیک و بومی است.
ایجاد اقامتگاههای بومگردی در دل نخلستانها و مزارع کشاورزی، تجربهای منحصربهفرد برای بازدیدکنندگان فراهم میآورد. این اقامتگاهها میتوانند با ارائه غذاهای محلی تهیه شده از محصولات کشاورزی منطقه، گردشگران را با طعمها و سنتهای قصرقند آشنا کنند.
ظرفیتهای کم نظیر قصرقند در حوزه کشاورزی
مدیر جهاد کشاورزی قصرقند در گفتوگو با خبرنگار مهر، این شهرستان را یکی از مناطق مستعد کشاورزی در جنوب سیستان و بلوچستان معرفی کرد و گفت: قصرقند به دلیل موقعیت جغرافیایی ویژه، خاک حاصلخیز و شرایط آبوهوایی مناسب، ظرفیتهای فراوانی در حوزه کشاورزی دارد که میتواند نقش مهمی در توسعه منطقه ایفا کند.
عبدالناصر رئیسی با اشاره به کشت استراتژیک برنج افزود: قصرقند از معدود مناطق کشور است که امکان کشت سهباره برنج در طول سال را دارد.
مدیر جهاد کشاورزی قصرقند همچنین به ظرفیت محصولات گرمسیری اشاره کرد و گفت: محصولاتی مانند انبه، موز، چیکو، گوا و کونا در باغات این شهرستان تولید میشود که از کیفیت بالایی برخوردار هستند و قابلیت عرضه در بازارهای داخلی و حتی کشورهای همسایه را دارند.
ایجاد اشتغال پایدار با سرمایه گذاری در زمینه فرآوری و بسته بندی محصولات کشاورزی
وی با تأکید بر اهمیت صنایع تبدیلی ادامه داد: برای بهرهبرداری کامل از این ظرفیتها، باید در زمینه فرآوری و بستهبندی محصولات سرمایهگذاری شود. ایجاد صنایع تبدیلی نه تنها موجب افزایش ارزش افزوده محصولات میشود بلکه میتواند اشتغال پایدار برای جوانان منطقه به همراه داشته باشد.
رئیسی همچنین استفاده از فناوریهای نوین را ضروری دانست و تصریح کرد: گسترش کشتهای گلخانهای و بهرهگیری از روشهای نوین آبیاری میتواند بهرهوری کشاورزی را افزایش داده و پایداری بیشتری در برابر چالشهای کمآبی ایجاد کند.
ایشان در پایان خاطرنشان کرد: قصرقند با برخورداری از تنوع محصولات و امکان کشت مداوم، میتواند به الگویی برای کشاورزی پایدار در جنوب شرق کشور تبدیل شود و در صورت توجه به بازارهای صادراتی، جایگاه ویژهای در سطح ملی و منطقهای پیدا کند.
۳ هزار ۸۰۰ هکتار از زمینهای کشاورزی قصرقند به خرما و برنج اختصاص دارد
مدیر تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی قصرقند در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: منطقه قصرقند یکی از مناطق مستعد کشاورزی در جنوب استان است که با وجود برخورداری از ظرفیتهای ویژه، همچنان با چالشهایی در حوزه اقتصادی روبهروست.
نفیسه اژدر پور ادامه داد: بیشترین سطح کشت زمینهای کشاورزی این منطقه خرماست که در سطحی حدود ۲ هزار و ۴۰۰ هکتار کشت میشود. با این حال، شرایط آبوهوایی و رطوبت بالا در ماههای تیر و مرداد موجب ترشیدگی و ریزش خرماها شده و عملاً سودی برای کشاورزان به همراه ندارد. به گفته بهرهبرداران، این محصول بهجای سود، بیشتر زیانآور است.
برداشت ۳ مرحله برنج در سال از شالیزارهای قصرقند
وی ادامه داد: پس از خرما، برنج اصلیترین محصول کشاورزی قی قند محسوب میشود. سطح زیر کشت برنج در این منطقه به ۱ هزار و ۴۰۰ هکتار میرسد و کشاورزان در سه فصل سال موفق به برداشت محصول میشوند؛ موضوعی که در کشور کمسابقه است.
مدیر تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی قصرقند افزود: وجود ۳۶۰ رشته قنات، وفور آب و شرایط مطلوب آبوهوایی باعث شده هیچ محدودیتی در کشت این محصول پرآببر وجود نداشته باشد. برنج قصر قند با برندهای محلی بستهبندی و عرضه میشود.
وی تصریح کرد: حدود ۷۰ درصد محصول تولیدی در داخل شهرستان مصرف شده و تنها ۳۰ تا ۴۰ درصد آن به سایر مناطق کشور ارسال میشود.
اژدرپور گفت: در کنار خرما و برنج، کشت انبه نیز جایگاه ویژهای در این منطقه دارد. بیش از ۳۴۰ هکتار از اراضی زیر کشت انبه قرار دارد و بیش از ۲۰ رقم مختلف از این محصول در قصرقند برداشت میشود.
قصرقند تصویری نوین از توسعه پایدار ارائه میدهد که در آن، طبیعت، فرهنگ و اقتصاد دست در دست هم، آیندهای روشن را رقم میزنند.
