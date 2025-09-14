به گزارش خبرنگار مهر، آرش زرهتن لهونی شامگاه شنبه در دیدار با جواد واحدی معاون پارلمانی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در استانداری کردستان، ضمن تاکید بر ظرفیتهای فراوان گردشگری استان، توسعه این بخش را به عنوان یکی از اولویتهای اصلی در راستای رشد اقتصادی استان معرفی کرد.
وی با اشاره به غنای تاریخی و فرهنگی کردستان، افزود: این استان دارای بیشترین آثار و بناهای تاریخی نسبت به وسعت و جمعیت است و میتواند یکی از قطبهای گردشگری کشور باشد.
استاندار کردستان در ادامه به ویژگیهای خاص گردشگری مذهبی استان اشاره کرد و گفت: سنندج با دارا بودن بیشترین مساجد، تکایا و اماکن مذهبی، این ظرفیت را دارد که به یک مقصد گردشگری مذهبی مهم در سطح کشور و جهان اسلام تبدیل شود.
کردستان میتواند به قطب گردشگری سلامت تبدیل شود
وی همچنین از جاذبههای طبیعی استان همچون دریاچه زریوار مریوان، بازارچههای مرزی و طبیعت بکر اورامان به عنوان ظرفیتهای منحصربهفرد گردشگری کردستان یاد کرد و افزود: کردستان میتواند به عنوان قطب گردشگری سلامت در غرب کشور معرفی شود.
زرهتن لهونی با اشاره به آمار بالای گردشگران ورودی به استان، بیان کرد: بر اساس آمار ادارهکل میراث فرهنگی کردستان، سال گذشته بیش از ۱۳ میلیون مسافر به این استان سفر کردهاند که نشان از پتانسیلهای بالای گردشگری در این منطقه دارد.
استاندار کردستان همچنین به صنایعدستی به عنوان یکی از شاخصترین حوزههای اقتصادی این استان اشاره کرد و افزود: کردستان با برخورداری از ظرفیتهای غنی در تولید صنایعدستی، جزو استانهای پیشرو در این زمینه است و نیازمند حمایت ویژه برای توسعه این بخش است.
حفاظت از بناهای تاریخی موجب معرفی پیشینه تاریخی کردستان به دنیا میشود
وی همچنین بر اهمیت مرمت و حفاظت از آثار تاریخی و میراث فرهنگی تأکید کرد و گفت: این اقدامات نه تنها برای حفظ هویت ملی ضروری است، بلکه به معرفی و شناساندن پیشینه تاریخی استان به دنیا نیز کمک میکند.
در این دیدار، جواد واحدی معاون پارلمانی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، با اشاره به جایگاه ویژه کردستان در حوزه میراث فرهنگی و صنایعدستی، گفت: کردستان در این عرصه جزو استانهای پیشرو کشور است و تولیدات صنایعدستی آن باید بهطور جدی برندسازی شوند.
