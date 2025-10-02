واحدی: میراث فرهنگی برای اجرای کامل برنامه هفتم توسعه مصمم است

به گزارش خبرنگار مهر، جواد واحدی پیش از ظهر پنجشنبه در آیین بزرگداشت روز جهانی گردشگری و هفته ملی گردشگری با اشاره به جایگاه تاریخی و فرهنگی استان گیلان، اظهار کرد: این استان خاستگاه نخستین حکومت شیعی در ایران است.

واحدی با اشاره به قدمت تاریخی گیلان در شکل‌گیری حکومت شیعی‌گفت: افتخار مردم این استان آن است که در قرن چهارم هجری حکومت آل‌بویه عزاداری امام حسین (ع) را در بغداد رسمی کرد و این ظرفیت عظیم باید در قالب گردشگری مذهبی معرفی و تقویت شود.

وی پیشنهاد تشکیل دبیرخانه تخصصی گردشگری مذهبی در گیلان را مطرح کرد و گفت: برگزاری همایش های علمی و کنفرانس‌های تخصصی برای معرفی این جایگاه مورد تاکید است.

معاون پارلمانی وزارت میراث فرهنگی با تأکید بر اجرای دقیق برنامه هفتم توسعه گفت: این برنامه از سوی وزیر محترم میراث فرهنگی ابلاغ شده و ما در تلاش هستیم که با همراهی استان‌ها، آن را به‌طور کامل اجرا کنیم.

واحدی تصریح کرد: در قوانین برنامه‌های توسعه‌ای پیشین‌ تنها اشاره‌ای محدود به گردشگری و میراث فرهنگی شده بود اما با تلاش نمایندگان استان‌های شمالی قوانین جدیدی برای توسعه گردشگری در سه استان شمالی کشور تدوین شده است.

تسهیل واردات تجهیزات گردشگری و حمایت از سرمایه‌گذاران

وی با اشاره به مجتمع‌های گردشگری با بیش از ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی در استان‌های شمالی گفت: در این طرح‌ها کاربری‌های ترکیبی تقویت شده و از محل فروش واحدهای مسکونی زیرساخت‌های گردشگری ایجاد می‌شود .

واحدی با اشاره به مشوق‌های قانونی برای سرمایه‌گذاری در گردشگری شمال کشور از معافیت عوارض ساخت در این طرح‌ها خبر داد و گفت: از استانداران درخواست دارم تا این مشوق‌ها را هرچه سریع‌تر اجرایی کنند و این فرصت را برای توسعه گردشگری در استان‌ها مغتنم بشمارند.

وی با اشاره به مشکلات گذشته در واردات تجهیزات گردشگری از معافیت‌های جدید در این حوزه خبر داد و گفت: وزارت میراث فرهنگی با تمام توان در کنار سرمایه‌گذاران ایستاده تا زیرساخت‌های گردشگری با سرعت بیشتری تکمیل شود.

معاون پارلمانی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گیلان با تأکید بر جایگاه ویژه گیلان در توسعه گردشگری کشور ابراز امیدواری کرد: با اجرای کامل برنامه‌های توسعه‌ای این استان به یکی از قطب‌های گردشگری پایدار و مذهبی ایران تبدیل شود.