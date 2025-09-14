۳۳ فضای آموزشی جدید در استان ایلام آماده شد

جلال حمره در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امسال با همکاری خیرین، گامهای بزرگی برای حذف مدارس سنگی و کانکسی در استان برداشته شده است.
وی بیان کرد: از مجموع ۱۲۴ پروژه آموزشی برنامهریزیشده، ۳۳ فضای آموزشی با ۱۱۱ کلاس درس برای آغاز سال تحصیلی جدید آماده و مابقی تا پایان سال به بهرهبرداری میرسد.
وی تصریح کرد: همچنین تمامی مدارس جدید با تجهیزات استاندارد و هوشمندسازی کامل تحویل دانشآموزان خواهد شد.
مدیرکل نوسازی مدارس استان ایلام ادامه داد: مدرسه ۲ کلاسه روستای زیفل یکی از این پروژههاست که با همکاری مردم و حمایت خیرین، مهرماه امسال به بهرهبرداری میرسد.
