۴۰ فضای آموزشی سنگی در استان ایلام در حال تخریب و بازسازی است

جلال حمره در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: نوسازی و تجهیز مدارس یکی از ارکان بنیادین عدالت آموزشی در کشور است و نقش مهمی در کاهش شکاف امکانات و ارتقای کیفیت یادگیری دارد؛ این اقدام با ایجاد محیطی ایمن استاندارد و مجهز زمینه رشد روانی و اجتماعی دانش‌آموزان را فراهم می‌سازد و آغاز سال تحصیلی را به نقطه‌ای امیدبخش و انگیزشی تبدیل می‌کند.

وی افزود: در استان ایلام نهضت توسعه عدالت آموزشی با مشارکت دولت مردم خیرین و نهادهای مسئولیت اجتماعی آغاز شده و تاکنون بخش قابل توجهی از مدارس کانکسی سنگی نیمه‌تمام و پر تراکم وارد فاز اجرایی شده‌اند مدارس جدید با تجهیزات روز و سیستم‌های هوشمند ساخته می‌شوند و در مناطق محروم و عشایری جایگزین فضاهای فرسوده شده‌اند؛ همچنین در ساخت مدارس جدید به ایجاد فضاهای جانبی مانند زمین ورزشی حیات پویا و تجهیزات مکمل نیز توجه شده است.

حمره تصریح کرد: شاخص حذف مدارس کانکسی ۱۷ مدرسه در قالب ۱۸ کلاس درس آماده بهره‌برداری شده‌اند و پس از تجهیز با سیستم‌های هوشمند در اختیار دانش‌آموزان قرار خواهند گرفت، پروژه‌های نیمه‌تمام نیز در دستور کار قرار گرفته‌اند و بخش عمده‌ای از آن‌ها در ابتدای مهرماه مورد استفاده قرار می‌گیرند و تعدادی نیز در هفته‌های نخست مهر به بهره‌برداری خواهند رسید.

آخرین وضعیت مدارس سنگی استان ایلام

این مسئول ادامه داد: در شاخص مربوط به مدارس سنگی ۶۸ فضای آموزشی در سطح استان شناسایی شده‌اند که باید تخریب و جایگزین شوند، تاکنون عملیات اجرایی حدود ۴۰ فضای آموزشی آغاز شده و برخی از آن‌ها به مرحله بهره‌برداری نزدیک شده‌اند، برای ۳۰ فضای باقی‌مانده نیز تفاهم‌نامه‌ای با یکی از خیرین در قالب مسئولیت اجتماعی امضا شده است تا عملیات اجرایی آنها به صورت یک‌جا آغاز شود.

وی افزود: در حوزه مدارس تحقیقی نیز برای سال ۱۴۰۴ حدود ۱۵ فضای آموزشی برنامه‌ریزی شده که ۵۰ درصد آنها وارد فاز اجرایی شده‌اند و مابقی نیز ظرف یکی دو ماه آینده عملیات ساخت آن‌ها آغاز خواهد شد؛ همچنین تعدادی از مدارس با تراکم بالای ۳۵ نفر یا سرانه کمتر از سه متر مربع مورد بررسی قرار گرفته‌اند و با تخصیص مجدد و ساخت فضاهای جدید از شاخص‌های بحرانی خارج شده‌اند.

مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس ایلام در ادامه گفت: طرح شهید عجمیان با هدف زیباسازی و ساماندهی مدارس موجود در حال اجراست و با مشارکت نوسازی مدارس قرارگاه جهادی و بسیج دانش‌آموزی در تمام مناطق استان پیش می‌رود، این طرح شامل رنگ‌آمیزی تعمیرات جزئی و بهسازی فضاهای آموزشی است و مدارس را برای آغاز سال تحصیلی آماده می‌سازد، شهر ایلام نیز با پیگیری‌های انجام‌شده به جامعه هدف این طرح اضافه شده و اکنون با پیشرفت بالای هشتاد درصد در حال اجراست.

اجرایی کردن طرح ایران سر افراز در مدارس

وی تصریح کرد: در قالب طرح ایران سرافراز مدارس با نصب پرچم‌های نو پخش سرودهای ملی اجرای برنامه‌های فرهنگی و نصب نقشه‌ای از ایران در سطح مدارس آغاز سال تحصیلی را جشن می‌گیرند و نمادی از وحدت ملی و انگیزه جمعی در فضای آموزشی ایجاد می‌شود؛ این طرح قرار است به صورت مستمر در طول سال ادامه یابد و مدارس را به فضایی پویا و الهام‌بخش تبدیل کند.

حمره در خصوص جذب خیرین بیان کرد: جذب خیرین حقیقی و حقوقی در سطح ملی با موفقیت دنبال شده و پروژه‌هایی با مشارکت آنان آغاز شده‌اند؛ همچنین وزارت نفت موظف شده بخشی از اعتبارات مسئولیت اجتماعی خود را به مدرسه‌سازی اختصاص دهد در ماه گذشته نیز با حضور وزیر دادگستری پروژه‌ای در شهر ایلام کلنگ‌زنی و آغاز شده است.

وی افزود: بر اساس الگوی عملیاتی دولت فرماندهی نهضت توسعه عدالت آموزشی در استان بر عهده استاندار و در شهرستان‌ها بر عهده فرمانداران است و همه دستگاه‌های اجرایی موظف به همکاری هستند، نهادهایی مانند استانداری آموزش و پرورش راه و شهرسازی بنیاد مسکن و شهرداری‌ها تاکنون همکاری مؤثری داشته‌اند و با تعامل موجود در استان امید می‌رود مشکلات اجرایی این نهضت به طور کامل مرتفع شود.

مدیر کل نوسازی و تجهیز مدارس استان ایلام در پایان بیان کرد: برای جذب مشارکت مردمی سامانه‌ای با عنوان پویش کاسه هامسا راه‌اندازی شده که برگرفته از فرهنگ اصیل ایلامی است و با هدف ترویج همدلی اجتماعی و حمایت از مدرسه‌سازی فعالیت می‌کند؛ این پویش در سفر ریاست جمهوری به استان ایلام رونمایی شد و انتظار می‌رود با حمایت رسانه‌ها زمینه مشارکت گسترده‌تر مردم فراهم شود.