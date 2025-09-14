به گزارش خبرنگار مهر، جهانگیر الیاسی صبح یکشنبه در گفتوگو با خبرنگاران کردستان اظهار کرد: طرح بازتنظیم نظام پهنهبندی تراکم ساختمانی در شهرهای سقز و کامیاران در راستای تحقق اصول توسعه پایدار و اجرای سیاستهای نوین برنامهریزی فضایی، تدوین و به تصویب نهایی رسیده است.
وی افزود: مصوبه بازتنظیم پهنهبندی تراکم ساختمانی بر اساس سیاستهای ابلاغی شورایعالی شهرسازی و معماری ایران تنظیم شده و هدف آن اصلاح نظام توزیع تراکم، بهرهگیری بهینه از ظرفیتهای درونی شهر، ارتقای شفافیت در فرآیندهای شهرسازی و پاسخگویی بهتر به نیازهای مسکن شهری است.
برطرفسازی چالشهای توزیع نامتوازن تراکم
مدیرکل راه و شهرسازی کردستان با اشاره به مشکلات موجود در توزیع تراکم ساختمانی، افزود: تمرکز تقاضا در برخی مناطق خاص، موجب فشار مضاعف بر زیرساختها و بروز ناپایداریهای فضایی شده بود و اجرای این طرح با هدف بهروزرسانی و منطقیسازی ضوابط، شرایطی را برای توزیع متعادلتر جمعیت و فعالیت در شهرهای سقز و کامیاران فراهم میسازد.
الیاسی همچنین به کاهش فرآیندهای اداری و افزایش پیشبینیپذیری در سیاستگذاریهای شهری اشاره کرد و گفت: با کاهش نیاز به تغییرات موردی در طرح تفصیلی، فرآیندهای اجرایی سرعت میگیرند که این موضوع نه تنها بهرهوری نظام برنامهریزی را افزایش میدهد، بلکه موجب رضایت بیشتر شهروندان خواهد شد.
مدیریت رشد شهری و کنترل حاشیهنشینی
وی ادامه داد: یکی از اهداف کلیدی این طرح، مدیریت هوشمندانه رشد شهری با تأکید بر توسعه درونی است و پدیده گسترش افقی کنترلنشده، منجر به ناکارآمدی در نظام حملونقل و خدمات شهری و افزایش هزینههای زیرساختی شده است.
به گفته وی، با اجرای این سیاست، ظرفیتهای موجود در محدوده قانونی شهرهای سقز و کامیاران به شکلی نظاممند بهرهبرداری میشود و از گسترش بیضابطه و حاشیهنشینی جلوگیری خواهد شد.
مدیرکل راه و شهرسازی کردستان در پایان با قدردانی از پیگیریهای نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، گفت: این اقدام در راستای تأکید نمایندگان سنندج، دیواندره، کامیاران و سقز و با هدف تکریم اربابرجوع، کاهش پروندههای ماده پنج، ایجاد عدالت اداری و رونق ساختوساز انجام شده است.
