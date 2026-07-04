  1. استانها
  2. سمنان
۱۳ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۳۸

اهدای اعضای جوان شیرازی در شاهرود، جان چند هموطن را نجات داد

اهدای اعضای جوان شیرازی در شاهرود، جان چند هموطن را نجات داد

شاهرود- رئیس دانشگاه علوم پزشکی شاهرود از اهدای اعضای مجتبی قصامیان، جوان ۳۰ ساله شیرازی دچار مرگ مغزی در بیمارستان امام حسین (ع) شاهرود، به بیماران نیازمند خبر داد.

محمدحسن امامیان در گفتگو با خبرنگار مهر از مرگ مغزی یک بیمار در بیمارستان امام حسین شاهرود خبر داد و اظهار کرد: زنده‌یاد مجتبی قصامیان، ۳۰ ساله و اهل شیراز، پس از بروز مرگ مغزی در شاهرود بستری شد.

وی افزود: پس از تأیید مرگ مغزی از سوی تیم‌های تخصصی و اعلام رضایت خانواده این مرحوم برای اهدای عضو، بیمار به تهران منتقل شد و عمل برداشت اعضا توسط تیم جراحی انجام گرفت.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شاهرود با بیان اینکه اعضای اهدایی این جوان به چند بیمار نیازمند پیوند زده شد، تصریح کرد: این اقدام ایثارگرانه، فرصت ادامه زندگی را برای چند هم‌وطن فراهم کرد و نام این جوان نیک‌اندیش را در زمره اهداکنندگان عضو جاودانه ساخت.

امامیان با اشاره به اینکه این سومین مورد اهدای عضو طی سال جاری در حوزه دانشگاه علوم پزشکی شاهرود است، تصریح کرد: اقدام انسان دوستانه خانواده‌های بیماران مرگ مغزی برای زندگی بخشی دوباره به بیماران نیازمند شایان تقدیر است.

وی در پایان با گرامیداشت یاد تمامی اهداکنندگان عضو، به ویژه خانواده مرحوم قصامیان فرهنگ اهدای عضو را یکی از ارزشمندترین جلوه‌های ایثار و نوع‌دوستی دانست و افزود: لزوم ترویج این فرهنگ در جامعه مورد تأکید است.

کد مطلب 6879070

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها