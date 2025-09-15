رونمایی از مجموعه ۳۰ جلدی «سیمرغ استعمارشناسی ایران» در برج میلاد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدامین توکلی‌زاده معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران با بیان اینکه در آستانه برگزاری هفتمین همایش «ستارگان شهر» مجموعه فاخر «سیمرغ استعمارشناسی ایران» رونمایی شد، اظهار کرد: مراسم رونمایی از این مجموعه ارزشمند در قالب سلسله همایش‌های ستارگان شهر، روز - سه‌شنبه ۲۵ شهریورماه ۱۴۰۴ - از ساعت ۹ تا ۱۲ در سالن همایش‌های برج میلاد تهران برگزار خواهد شد.

وی افزود: این رویداد که با حضور مقامات عالی‌رتبه کشوری و لشکری، جمعی از اندیشمندان، نویسندگان، پژوهشگران و فرهیختگان حوزه‌های دانشگاهی و فرهنگی کشور برگزار می‌شود، فرصتی مغتنم برای تجلیل از تلاش‌های علمی و فرهنگی در حوزه استعمارشناسی خواهد بود.

توکلی‌زاده ادامه داد: مجموعه ۳۰ جلدی «سیمرغ استعمارشناسی ایران» حاصل همکاری مشترک معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی است که در قالب ۶ محور اصلی تدوین و منتشر شده است. این محورها شامل استعمارشناسی معرفتی و زبانی، نظری و فلسفی، به روایت اسناد و متون، فرهنگی و هویتی، اجتماعی و اقتصادی و در نهایت تاریخی و سیاسی است.

معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران با تأکید بر اهمیت این مجموعه در بازخوانی انتقادی تاریخ استعمار و تبیین ابعاد پنهان و آشکار آن در ساختارهای فکری، اجتماعی و فرهنگی کشور خاطرنشان کرد: این آثار حاصل سال‌ها تلاش علمی و پژوهشی اساتید برجسته کشور است و می‌تواند زمینه‌ساز ارتقا گفتمان استقلال فکری، تقویت هویت ملی و توسعه ادبیات بومی در حوزه مطالعات استعمار باشد.

وی ضمن دعوت از اصحاب فرهنگ، اندیشه و رسانه برای حضور در این مراسم ابراز امیدواری کرد که مجموعه سیمرغ استعمارشناسی ایران بتواند به عنوان مرجعی علمی و فرهنگی در مسیر آگاهی‌بخشی و تقویت بنیه فکری جامعه نقش‌آفرین باشد.