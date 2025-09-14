«شب هانری کربن» در خانه هنرمندان ایران برگزار می شود

به مناسبت انتشار کتاب «کربن‌شناسی» (پدیدار جان و جهان) تألیف انشاالله رحمتی از سوی نشر سوفیا، هشتصد و هشتاد و ششمین شب از شب‌های بخارا به یادبود هانری کربن اختصاص یافته است.

این نشست با سخنرانی انشاالله رحمتی، علی زمانی، مهدی فدایی، محسن آزموده و علی دهباشی برگزار می‌شود.

این فیلسوف، ایران‌شناس و اسلام‌شناس مشهور فرانسوی، در سال ۱۹۲۳ به مدرسه علمی پژوهش‌های عالی دانشگاه سوربن رفت و در مدرسه زبان‌های شرقی، با زبان‌های عربی، فارسی و ترکی استانبولی آشنا شد و به همکاری با کتابخانه ملی فرانسه پرداخت.

هانری کربن، در سال ۱۹۴۵ به ایران آمد و با اندیشمندانی چون ابراهیم پورداوود، محمد معین و مهدی بیانی آشنا شد و بعد، با هدف معرفی میراث حکمی ایران، بخش ایرانشناسی را در انستیتو فرانسه راه‌اندازی کرد. او معرفی‌کننده فلسفه اشراق سهروردی و حکمت متعالیه ملاصدرا به اروپاییان بود.

«شب هانری کربن» یکشنبه ۲۳ شهریور ۱۴۰۴ ساعت ۱۷ در سالن استاد شهناز خانه هنرمندان ایران برگزار خواهد شد.