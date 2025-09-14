رگبار و رعدوبرق پراکنده در گلستان؛ کاهش دما تا ۵ درجه در انتظار است

ملیحه معقولی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از بعد از ظهر امروز یکشنبه تا فردا دوشنبه، شرایط جوی استان به‌طور تدریجی برای وقوع رگبارهای پراکنده و رعدوبرق در برخی مناطق فراهم خواهد شد. همچنین وزش باد به‌طور موقتی در نواحی مختلف استان پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: دمای هوا نسبت به امروز، بین ۳ تا ۵ درجه کاهش خواهد یافت و این تغییرات جوی در ساعات بعدازظهر و شب شدت بیشتری خواهد داشت. به‌طور خاص، در شهرستان‌هایی همچون آق‌قلا، دمای هوا به ۱۸ درجه سانتی‌گراد خواهد رسید و در پارک ملی گلستان نیز دمای حداقل ۱۴ درجه ثبت خواهد شد.

کارشناس هواشناسی گلستان گفت: گرم‌ترین نقطه استان در روز گذشته اینچه برون با دمای ۳۲ درجه بوده است. همچنین دمای حداقل گرگان در صبح امروز ۱۸ درجه سانتی‌گراد گزارش شده و پیش‌بینی می‌شود که حداکثر دمای این شهر در طول روز به ۳۰ درجه برسد.

معقولی اظهار کرد: از سه‌شنبه، میزان ناپایداری‌ها کاهش خواهد یافت، اما با عبور یک موج جدید از تراز میانی جو، در روز چهارشنبه، در اوقات عصر و شب، رگبارهای پراکنده به‌ویژه در نواحی شمالی و شرقی استان پیش‌بینی می‌شود.