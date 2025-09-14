نوربخش داداشی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی نقشههای پیشیابی و تصاویر ماهوارهای بیانگر جو ناپایدار در روزهای یک شنبه تا صبح دوشنبه در خراسان شمالی است.
وی افزود: پدیده غالب برای یک شنبه افزایش وزش باد در ساعات بعدازظهر بهویژه در جنوب غرب خراسان شمالی است و از اوایل شب نیز بهتدریج افزایش ابر را شاهد خواهیم بود که در اواخر وقت، بارش باران در پارهای نقاط بهویژه شهرستان مانه و سملقان و مهگرفتگی در ارتفاعات رخ خواهد داد.
مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی، ادامه داد: سامانه بارشی دوشنبه ظهر از استان خارج خواهد شد و پس از آن کاهش ابر و وزش باد در ساعات بعدازظهر پدیده غالب خواهد بود.
وی گفت: برای روز سهشنبه تا پایان هفته، جو پایدار در خراسان شمالی پیشبینی میشود و وزش باد و گاهی افزایش ابر رخ خواهد داد.
مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی بیان کرد: بر اساس مدلهای گرد و خاک، فردا نفوذ گردوغبار و کاهش کیفیت هوا در شهرستانهای راز و جرگلان، مانه و سملقان و بجنورد پیشبینی میشود.
وی تصریح کرد: از نظر تغییرات دمایی، طی روزهای آتی تغییر محسوسی به چشم نمیخورد.
