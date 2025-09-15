مرد ۴۴ ساله در سواحل تالش غرق شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ عباس حقیقی نیا با بیان این خبر اظهار کر: در پی اعلام مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ مبنی بر غرق شدن فردی در ساحل یکی از بخشهای این شهرستان، بلافاصله مأموران انتظامی به محل حادثه اعزام شدند.
وی گفت: با حضور پلیس و تیمهای امدادی و بررسیهای به عمل آمده مشخص شد مردی ۴۴ ساله که برای شنا به خارج از طرح سالمسازی رفته بود به دلیل عدم تسلط و مهارت کافی در شنا، دچار غرق شدگی شده است.
فرمانده انتظامی شهرستان تالش افزود: با تلاش گروههای امدادی، جسد این فرد از آب خارج و به سردخانه بیمارستان منتقل شد.
این مقام انتظامی در پایان از شهروندان و مسافران خواست، در محدوده طرحهای سالمسازی دریا شنا کنند و همکاری لازم را با غریق نجاتها داشته باشند تا شاهد حوادث دلخراش نباشیم.
نظر شما