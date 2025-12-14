رضا ذاکری در گفتگو با خبرنگار مهر از برگزاری جلسه هماهنگی اجلاس شورای عالی استانهای کشور در این شهر خبر داد و گفت: این نشست با حضور استاندار گیلان و مدیرکل امور مجلس شورای عالی استانها روز سهشنبه در چمخاله برگزار میشود.
وی با بیان اینکه این جلسه به منظور بررسی و هماهنگی آخرین تمهیدات اجرایی، محتوایی و لجستیکی برگزاری اجلاس شورای عالی استانها برگزار میشود، افزود: این اجلاس در ۲۵ آذرماه به میزبانی شهر چاف و چمخاله انجام خواهد شد.
ذاکری با تأکید بر اهمیت این رویداد ملی، خاطرنشان کرد: آمادگی کامل زیرساختها و انسجام میان مجموعه مدیریت شهری برای میزبانی شایسته از نمایندگان شوراهای اسلامی سراسر کشور ضروری است.
شهردار چاف و چمخاله برگزاری این اجلاس را فرصتی مغتنم برای معرفی ظرفیتهای شهری، گردشگری و مدیریتی این شهر دانست و گفت: این رویداد میتواند در طرح مسائل، مطالبات و چالشهای مدیریت شهری در سطح ملی نقش مؤثری ایفا کند.
وی ادامه داد: اجلاس شورای عالی استانهای کشور یکی از مهمترین بسترهای هماندیشی و تصمیمسازی در حوزه مدیریت شهری و روستایی است و برگزاری آن در شهرهای مختلف، زمینهساز توزیع متوازن توجه و توسعه در سطح کشور خواهد بود.
ذاکری در پایان تصریح کرد: این اجلاس میتواند به تقویت جایگاه شوراها، افزایش تعامل میان مدیریتهای محلی و ملی و پیگیری مطالبات مردم از مسیر قانونی کمک شایانی کند.
