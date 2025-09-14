به گزارش خبرگزاری مهر، منصور عباسپور در خصوص آغاز طرح کوچه بازار گفت: با توجه به ثبت ملی بافت تاریخی شهر استهبان و وجود بناهای ارزشمندی همچون منزل تاریخی پاکباز، منزل معزی و مسجد محقق در مسیر این گذر، اجرای این پروژه از اهمیت بالایی برخوردار است.
وی ادامه داد: این پروژه با اعتبار اولیه ۲۵ میلیارد ریال توسط شهرداری استهبان تأمین شده و با هدف ساماندهی معابر تاریخی، ارتقای کیفیت محیطی و تسهیل در تردد گردشگران و شهروندان آغاز شده است.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان استهبان افزود: با توجه به رویکرد حفاظتی در بافتهای تاریخی، پیش از آغاز عملیات سنگفرش، با همکاری اداره آبفا، زیرساختهای مربوط به شبکه آب در این مسیر بهطور کامل نوسازی شد تا از بروز خسارات احتمالی در آینده و هزینههای مجدد جلوگیری شود.
عباس پور تصریح کرد: اجرای این طرح گامی مؤثر در مسیر حفاظت از هویت تاریخی شهر، جذب گردشگر و توسعه پایدار در حوزه گردشگری فرهنگی خواهد بود. این پروژه در ادامه برنامههای مشترک شهرداری و اداره میراثفرهنگی برای احیا و بازآفرینی بافت تاریخی استهبان در حال اجراست و با تکمیل آن، یکی از محورهای اصلی گردشگری شهر ساماندهی میشود.
نظر شما