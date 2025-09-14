به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد عسکری صبح امروز یکشنبه در جریان بازدید از بندر امام خمینی (ره) در جمع خبرنگاران اظهار کرد: این بازدید که با حضور سایر اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس، مسئولان وزارت جهاد کشاورزی و مقامات استانی انجام شد، با هدف بررسی وضعیت واردات کالاهای اساسی، به ویژه نهادههای کشاورزی و دامی، و ارزیابی درخواستها و مطالبات مطرحشده از سوی بهرهبرداران از جمله مرغداران و دامداران بخش کشاورزی مبنی بر عدم به موقع ارسال نهادههای مورد نیاز، صورت گرفت.
وی ضمن اشاره به بررسیهای میدانی انجامشده بیان کرد: روند واردات نهادههای دامی همچنان مانند گذشته در جریان است و وضعیت دپوی کالا در بندر امام خمینی (ره) مطلوب ارزیابی میشود.
وی با بیان اینکه چالشهای موجود عمدتاً در مراحل تخلیه، ترخیص و حملونقل نهادهها مشاهده میشود، افزود: این چالشها نیازمند بررسی دقیق و رفع موانع از سوی دستگاههای ذیربط است. برآوردهای ما نشان میدهد که ایجاد هماهنگی بیشتر بین وزارت جهاد کشاورزی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه میتواند به تسهیل این فرآیندها کمک کند و از تأخیر در رسیدن نهادهها به دست مصرفکنندگان جلوگیری نماید.
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با تاکید بر شرایط خاص کشور که وی آن را "آتشبس" توصیف کرد، تصریح کرد: در این شرایط، تأمین بهموقع نهادههای مورد نیاز، با قیمت مناسب و بدون دغدغه نهادههای دامی برای بهرهبرداران ضروری است تا تولید پروتئین سفید (مرغداری) و پروتئین قرمز (دامداری) با اختلال مواجه نشود. بهرهبرداران باید بتوانند با اطمینان خاطر فعالیتهای خود را ادامه دهند، از جمله جوجهریزی و پرواربندی دامهای سبک و سنگین، و انبارهای آنها از نهادههای لازم پر باشد تا روند تولید بدون وقفه پیش رود.
