۲۳ شهریور ۱۴۰۴، ۱۰:۱۷

تقویت هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی برای تامین به‌موقع نهاده‌های دامی

تقویت هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی برای تامین به‌موقع نهاده‌های دامی

اهواز ـ رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی، بر لزوم تقویت هماهنگی بین دستگاه‌های متولی برای رفع چالش های موجود در زنجیره تامین نهاده های دامی تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد عسکری صبح امروز یکشنبه در جریان بازدید از بندر امام خمینی (ره) در جمع خبرنگاران اظهار کرد: این بازدید که با حضور سایر اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس، مسئولان وزارت جهاد کشاورزی و مقامات استانی انجام شد، با هدف بررسی وضعیت واردات کالاهای اساسی، به ویژه نهاده‌های کشاورزی و دامی، و ارزیابی درخواست‌ها و مطالبات مطرح‌شده از سوی بهره‌برداران از جمله مرغداران و دامداران بخش کشاورزی مبنی بر عدم به موقع ارسال نهاده‌های مورد نیاز، صورت گرفت.

وی ضمن اشاره به بررسی‌های میدانی انجام‌شده بیان کرد: روند واردات نهاده‌های دامی همچنان مانند گذشته در جریان است و وضعیت دپوی کالا در بندر امام خمینی (ره) مطلوب ارزیابی می‌شود.

وی با بیان اینکه چالش‌های موجود عمدتاً در مراحل تخلیه، ترخیص و حمل‌ونقل نهاده‌ها مشاهده می‌شود، افزود: این چالش‌ها نیازمند بررسی دقیق و رفع موانع از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط است. برآوردهای ما نشان می‌دهد که ایجاد هماهنگی بیشتر بین وزارت جهاد کشاورزی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه می‌تواند به تسهیل این فرآیندها کمک کند و از تأخیر در رسیدن نهاده‌ها به دست مصرف‌کنندگان جلوگیری نماید.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با تاکید بر شرایط خاص کشور که وی آن را "آتش‌بس" توصیف کرد، تصریح کرد: در این شرایط، تأمین به‌موقع نهاده‌های مورد نیاز، با قیمت مناسب و بدون دغدغه نهاده‌های دامی برای بهره‌برداران ضروری است تا تولید پروتئین سفید (مرغداری) و پروتئین قرمز (دامداری) با اختلال مواجه نشود. بهره‌برداران باید بتوانند با اطمینان خاطر فعالیت‌های خود را ادامه دهند، از جمله جوجه‌ریزی و پرواربندی دام‌های سبک و سنگین، و انبارهای آنها از نهاده‌های لازم پر باشد تا روند تولید بدون وقفه پیش رود.

