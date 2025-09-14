  1. استانها
  2. سمنان
۲۳ شهریور ۱۴۰۴، ۱۰:۲۵

قبولی ۳۷ دانش‌آموز تحت حمایت کمیته امداد سمنان در مدارس تیزهوشان

سمنان- معاون امور فرهنگی کمیته امداد استان سمنان از قبولی ۳۷ دانش‌آموز تحت حمایت این نهاد در مدارس نمونه‌دولتی و تیزهوشان خبر داد و گفت: فرصت‌های برابر آموزشی باید فراهم شود.

به گزارش خبرنگار مهر، عابد دینی صبح یکشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران به میزبانی کمیته امداد استان سمنان با بیان اینکه طی سال تحصیلی سال جاری ۳۷ دانش آموز در مدارس نمونه دولتی و تیزهوشان پذیرفته شدند، ابراز داشت: از این تعداد ۲۱ نفر مدارس نمونه دولتی و ۱۶ دانش آموز مدارس تیزهوشان خواهند رفت.

وی افزود: کمیته امداد استان سمنان می کوشد تا هدایت تحصیلی فرزندان تحت پوشش را تا اخذ مدارج عالی دانشگاهی مورد حمایت قرار دهد.

معاون امور فرهنگی کمیته امداد استان سمنان با بیان اینکه این نتایج بر اساس کوشش خود دانش آموزان و حمایت کمیته امداد حاصل شده است، ابراز داشت: هدایت دانش‌آموزان تحت پوشش همواره در دستور کار است.

دینی در ادامه تصریح کرد: هدف از حمایت کمیته امداد فراهم کردن فرصت آموزشی برابر با کیفیت برای خانواده‌های نیازمند تحت پوشش است.

وی افزود: حمایت از دانش آموزان برای هدایت آنها به سمت بهترین مدارس و دانشگاه‌ها و امکانات آموزشی در اولویت کمیته امداد استان سمنان قرار دارد.

