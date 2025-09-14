به گزارش خبرنگار مهر، امین پناهیان صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران عنوان کرد: متأسفانه، جوانان ایرانی با شوق داشتن اندامی تنومند، آن هم در مدتی کوتاه، به شکلی روزافزون از داروهای انرژیزا، مکملهای غذایی غیرمجاز و هورمون استفاده میکنند و در آیندهای دور یا حتی نزدیک، سلامت خود و خانوادهشان را به خطر میاندازند.
مسئول واحد کنترل مواد غذایی شبکه بهداشت و درمان شهرستان جم تصریح کرد: در اغلب رشتههای ورزشی، مصرف مواد انرژیزا در همان ابتدای کار و پیش از آنکه ورزشکار مدت زیادی را برای فراگیری فنون و اصول آن ورزش صرف کرده باشد، کاری بینتیجه و غیرممکن است.
وی بیان کرد: دلیل این گرایش را باید در هدف این افراد از ورزش جستوجو کرد که هدفشان داشتن اندامی به ظاهر ورزیده و عضلاتی بزرگ و خوش فرم در کوتاهترین مدت و بدون بردن رنج کافی است.
پناهیان افزود: جوانان باید بدانند انرژی که به وسیله آمپول و یا قرص ایجاد میشود و اندامی که به وسیله اینگونه مواد شکل میگیرد چنان چه در چارچوبهای مجاز نباشد، قابل دوام نبوده و موجب بروز بیماریهای جسمی، عصبی و روحی میشود.
این کارشناس اظهار کرد: گرایش غلطی که اکثر جوانان ما با آن مواجه هستند، دریافت بیشازحد پروتئین است در صورتی که نیاز آنها به پروتئین تا حد خاصی بوده و بقیه پروتئین دریافتی دفع میشود، همچنین بعضی از افراد، بیشازحد نیاز ویتامین مصرف میکنند و بایستی توجه داشته باشند که مصرف بیشازحد این ماده به کبد آسیب میرساند.
مسئول واحد کنترل مواد غذایی شبکه بهداشت و درمان شهرستان جم ضمن بیان سه نکته ضروری در خصوص تنوع در رژیم غذایی، مصرف غذای سالم و مصرف به اندازه نیاز تأکید کرد: مصرف مکملهای غذایی بدون نظر پزشک ورزشی یا متخصص تغذیه، باعث ایجاد اختلالاتی در سلامت ورزشکاران میشود.
