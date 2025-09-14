  1. هنر
  2. سینمای ایران
۲۳ شهریور ۱۴۰۴، ۱۱:۳۲

«تفنگ چخوف» به میلان می‌رود

«تفنگ چخوف» به میلان می‌رود

فیلم کوتاه «تفنگ چخوف» به جشنواره بین‌المللی فیلم‌های ورزشی میلان راه پیدا کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه پروژه، فیلم کوتاه «تفنگ چخوف» به نویسندگی و کارگردانی سید عباس حسینی و تهیه‌کنندگی حسین اعتمادفرد، به جشنواره بین‌المللی فیلم‌های ورزشی میلان (FICTS) راه پیدا کرد.

چهل‌ و سومین دوره این جشنواره از ۷ تا ۱۱ اکتبر (۱۵ تا ۱۹ مهر) در شهر میلان برگزار می‌شود و طی آن، آثار برگزیده‌ای از سراسر جهان به نمایش درمی‌آید.

این جشنواره که با نام کامل Sport Movies & TV – Milano International FICTS Fest شناخته می‌شود، یکی از معتبرترین رویدادهای جهانی در حوزه فیلم‌های ورزشی، تلویزیونی و فرهنگِ ورزش است. این رویداد زیر نظر کمیته بین‌المللی المپیک (IOC) برگزار می‌شود.

عوامل فیلم عبارتند از نویسنده و کارگردان: سید عباس حسینی، تهیه‌کننده: حسین اعتمادفرد، بازیگر: محمدطاها احمدی، مدیر فیلم‌برداری: حامد خوشرو، تدوینگر: مهدی سرگلزایی، طراحی و ترکیب صدا: سلمان ابوذر، طراحی صحنه: پگاه طبسی، مژده، محروقی، ریحانه صفامنش، اکرم حلاج، برنامه‌ریز: سحر آقاجانی، الهام خاک‌سفیدی، طراح جلوه‌های ویژه: سروش یاسینی، اصلاح رنگ: سید عباس حسینی، منشی صحنه: ریحانه شریفی و مشاور رسانه: معصومه دهقان.

کد خبر 6588842
ندا زنگینه

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها