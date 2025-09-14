به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه پروژه، فیلم کوتاه «تفنگ چخوف» به نویسندگی و کارگردانی سید عباس حسینی و تهیهکنندگی حسین اعتمادفرد، به جشنواره بینالمللی فیلمهای ورزشی میلان (FICTS) راه پیدا کرد.
چهل و سومین دوره این جشنواره از ۷ تا ۱۱ اکتبر (۱۵ تا ۱۹ مهر) در شهر میلان برگزار میشود و طی آن، آثار برگزیدهای از سراسر جهان به نمایش درمیآید.
این جشنواره که با نام کامل Sport Movies & TV – Milano International FICTS Fest شناخته میشود، یکی از معتبرترین رویدادهای جهانی در حوزه فیلمهای ورزشی، تلویزیونی و فرهنگِ ورزش است. این رویداد زیر نظر کمیته بینالمللی المپیک (IOC) برگزار میشود.
عوامل فیلم عبارتند از نویسنده و کارگردان: سید عباس حسینی، تهیهکننده: حسین اعتمادفرد، بازیگر: محمدطاها احمدی، مدیر فیلمبرداری: حامد خوشرو، تدوینگر: مهدی سرگلزایی، طراحی و ترکیب صدا: سلمان ابوذر، طراحی صحنه: پگاه طبسی، مژده، محروقی، ریحانه صفامنش، اکرم حلاج، برنامهریز: سحر آقاجانی، الهام خاکسفیدی، طراح جلوههای ویژه: سروش یاسینی، اصلاح رنگ: سید عباس حسینی، منشی صحنه: ریحانه شریفی و مشاور رسانه: معصومه دهقان.
