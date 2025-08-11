به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم کوتاه «آفرینش نسخه X» با نام بین‌المللی (GENSIS X) به نویسندگی و کارگردانی سید عباس حسینی و تهیه‌کنندگی حسین اعتمادفرد، پس از طی مراحل پس‌تولید، آماده حضور در جشنواره‌های داخلی و بین‌المللی است.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: «لومیرها دوربین را اختراع کردند و اکنون دوربین‌ها در حال اختراع کردن انسان هستند.»

در تولید این فیلم هیچ‌گونه فیلمبرداری سنتی انجام نشده و تمامی بخش‌ها ترکیبی از فیلم‌های پزشکی مانند رادیوگرافی‌ها، تصاویر ایکس‌ری و فیلم‌های جراحی در کنار تصاویر ساخته‌شده با هوش مصنوعی است. این ترکیب، با محدود کردن و انتخاب متفاوت ابزارهای داستان‌گویی، در پی گشودن دریچه‌ای تازه در حوزه روایت فیلم داستانی است.

نام فیلم برگرفته از کتاب «سفر پیدایش» است و تلاش می‌کند این کتاب را در بستر دوران مدرن بازتفسیر کند.

سید عباس حسینی پیش‌تر با اثر «تفنگ چخوف» در چند جشنواره داخلی و بین‌المللی، از جمله جشنواره فیلم کوتاه تهران، جشنواره فیلم فجر و جشنواره بنیاد فرهنگ (Farhang Foundation Film Festival) حضور داشته و موفق به دریافت جایزه ویژه دبیر جشنواره از چهاردهمین جشنواره فیلم‌های ورزشی ایران (FICTS) شده است. او همچنین به‌عنوان نویسنده، تدوینگر و کالریست در فیلم کوتاه «پرده سبز» همکاری کرده است.

«پرده سبز» اثر دیگری از کمپانی رخ فیلم است که به‌عنوان برگزیده پویش «وطن به روایت من» در چهل‌ودومین جشنواره فیلم کوتاه تهران حضور خواهد داشت.

عوامل فیلم کوتاه «آفرینش نسخه X» عبارتند از نویسنده و کارگردان: سید عباس حسینی، تهیه‌کننده: حسین اعتمادفرد، مشاور AI: فاطمه شاهدی، دستیار رنگ: فاطمه اسماعیلی، جمع‌آوری آرشیو: سروش یاسینی، محقق: حسین اعتمادفرد، تدوینگر و کالریست: سید عباس حسینی، گرافیست: پگاه طبسی، مشاور رسانه‌ای: معصومه دهقان.