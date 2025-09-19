به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه آثار هنری مردمی کمپین ملی «دست‌مریزاد» از روز گذشته پنجشنبه ۲۷ شهریور در موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس آغاز شده است و تا ۲۹ شهریور ادامه دارد. این کمپین با ابتکار شهرداری تهران و اجرای تیم هانیل، با مشارکت ستاد کل نیروهای مسلح و موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس به ثمر نشسته است.

کمپین «دست‌مریزاد» پس از جنگ ۱۲ روزه با برگزاری ۲۲ دورهمی در مناطق مختلف تهران با عنوان «مام میهن» آغاز شد؛ دورهمی‌هایی ویژه زنان فعال اجتماعی، فرهنگی و هنری که در آن اساتید برجسته کشور به موضوعاتی همچون تاب‌آوری، انعطاف‌پذیری، روایت زنانه از جنگ و شجاعت در بحران پرداختند.

در ادامه این کمپین و در پاسخ به درخواست‌های مردمی برای رساندن پیام قدردانی به سربازان وطن، بستری فراهم شد تا علاقه‌مندان دل‌نوشته‌ها، آثار هنری و هدایای خود را به رزمندگان و خانواده‌هایشان تقدیم کنند. ثمره این همراهی مردمی، ارسال بیش از ۳۵۰۰ اثر بود که بخش قابل توجهی از آن‌ها اکنون در نمایشگاه موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در معرض دید بازدیدکنندگان قرار گرفته است.

این نمایشگاه از ساعت ۸ صبح تا ۱۶:۳۰ در محل گالری فکه موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس پذیرای عموم علاقه‌مندان است و در نهایت، همه آثار و دل‌نوشته‌ها در آئین اختتامیه کمپین «دست‌مریزاد» در میدان هفت‌تیر و در اختیار ستاد کل نیروهای مسلح قرار می‌گیرد.