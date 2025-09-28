تولید کتاب صوتی با مشارکت بازدیدکنندگان کتابخانه دفاع مقدس

مرجان خالقی، مسئول کتابخانه تخصصی موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، در گفتوگو با خبرنگار مهر درباره افتتاح کتابخانه تخصصی شهید بصائری در فرهنگسرای خاوران اظهار کرد: فرهنگسرای خاوران یکی از نخستین فرهنگسراهای تهران است و سابقه طولانی دارد. پیشتر، این کتابخانه مانند دیگر کتابخانههای عمومی، تعداد اندکی کتاب در حوزه دفاع مقدس داشت. اما با همکاری کتابخانه موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، حدود چهار هزار جلد کتاب به این فرهنگسرا اهدا شد تا بتواند بخش تخصصی دفاع مقدس را با نام شهید بصائری راهاندازی کند.
وی در ادامه افزود: در تهران چندین کتابخانه بهصورت تخصصی در موضوع ادبیات پایداری منابع دارند، از جمله؛ کتابخانه موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس با بیش از چهل و شش هزار عنوان منبع که در موضوعات انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و مقاومت منابعی همچون کتاب، مقاله، پایاننامه و نشریه دارد، کتابخانه جنگ در ساختمان حوزه هنری، کتابخانه فرهنگسرای انقلاب، کتابخانه مرکز اسناد انقلاب اسلامی، کتابخانه فرهنگسرای حاج قاسم سلیمانی و کتابخانههای دیگری که در حوزه دفاع مقدس کار میکنند، اما به واسطه اینکه دسترسی عموم به آنها کمتر است، خیلی شناختهشده نیستند؛ مانند کتابخانه دانشگاه افسری امام علی (ع) که بخش عمدهای از کتابخانه را کتابهای دفاع مقدس تشکیل داده، اما بیشتر برای دانشجویان آن دانشگاه استفاده دارد.
خالقی در خصوص برنامههای موزه دفاع مقدس در هفته دفاع مقدس بیان کرد: در این هفته، علاوه بر اهدای کتاب به کتابخانههای دیگر و عضویت رایگان به عموم علاقهمندان، برنامههایی در محوطه موزه برگزار خواهیم کرد. از جمله این برنامهها، تولید کتاب صوتی با مشارکت بازدیدکنندگان در موزه است. به این صورت که بازدیدکنندگان با خوانش بخشهایی از یک کتاب داستانی در حوزه دفاع مقدس، در تولید این اثر کمک میکنند.
وی افزود: این کتابخانه برای اولینبار در حوزه دفاع مقدس از جلوههای ویژه سهبعدی یا همان دالبی برای تولید کتاب صوتی استفاده کرده است. کتابی که با مشارکت بازدیدکنندگان تولید خواهد شد، با عنوان «میخ زمین» است به زودی بر روی سکوهای پخش طاقچه و نوار قابل تهیه است.
خالقی در پایان گفت: تا کنون بیش از بیست عنوان کتاب صوتی توسط این مجموعه تولید شده و در دسترس علاقه «ندان حوزه دفاع مقدس قرار گرفته است.
