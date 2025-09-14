به گزارش خبرنگار مهر، بهروز رحیم زاده مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل ظهر یکشنبه در بیستمین جشنواره تعاونیهای برتر استان اردبیل اظهار کرد: بیستمین جشنواره تعاونیهای برتر با هدف شناسایی، معرفی و تجلیل از الگوهای موفق و خلاق در بخش تعاون برگزار شد و بیش از ۱۳ تعاون به عنوان تعاون برتر تجلیل شدند.
وی افزود: این جشنواره فرصتی برای نمایش ظرفیتها، نوآوریها و دستاوردهای تعاونیها در توسعه اقتصادی و اشتغالزایی در استان اردبیل بود که با حضور مسئولان ارشد استانی، کارآفرینان، تولیدکنندگان و تعاونگران برگزار شد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل با بیان اینکه تعاون یکی از ارکان مهم اقتصاد مردمی است، افزود: این جشنواره نقش مهمی در ایجاد انگیزه، ترویج فرهنگ تعاون و معرفی ظرفیتهای موفق تعاونی در سطح ملی و استانی دارد و از تعاونیهای برتر در حوزههای مختلف با اهدای لوح تقدیر تجلیل شد.
محمد حسنزاده، رئیس دانشگاه محقق اردبیلی نیز در این جشنواره با اشاره به نقش مهم بخش تعاون در توسعه متوازن کشور گفت: تعاون با بخش خصوصی تفاوت ماهوی دارد و اهداف متعالی تعریفشده برای آن، این تفاوت را رقم زده است.
وی با بیان اینکه تعاون علاوه بر سودآوری، ابعاد اجتماعی و عدالتمحور نیز دارد، افزود: در بسیاری از کشورهای پیشرفته و توسعهیافته جهان، تعاونیها با هدف کاهش نابرابریهای اقتصادی و ایجاد اشتغال در مناطق محروم فعالیت میکنند. از این منظر، تعاون یکی از بهترین مدلهای اقتصادی برای تحقق عدالت اجتماعی محسوب میشود.
رئیس دانشگاه محقق اردبیلی ادامه داد: در تفسیر اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی، نقش مهمی برای بخش تعاون در اقتصاد کشور قائل شدهاند و بر این اساس، اهدافی چون ۲۰ درصد اشتغال، ۲۵ درصد تولید ناخالص داخلی، ۴۵ درصد سرمایهگذاری و ۱۵ درصد نقدینگی کشور برای این بخش پیشبینی شده بود.
وی با اشاره به عملکرد واقعی بخش تعاون در افق چشمانداز ۱۴۰۴ تصریح کرد: متأسفانه در عمل، این اهداف محقق نشدهاند و در حال حاضر، سهم بخش تعاون در اشتغال تنها ۴ تا ۷ درصد، در تولید ناخالص داخلی حدود ۵ تا ۷ درصد، در سرمایهگذاری حدود ۵ درصد و در نقدینگی تنها ۳ درصد است.
حسنزاده در پایان تأکید کرد: برای رسیدن به جایگاه واقعی بخش تعاون، نیازمند بازنگری در سیاستها، حمایت جدیتر و بهرهگیری از ظرفیتهای علمی و دانشگاهی در مسیر تقویت تعاونیها هستیم.
