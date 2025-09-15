کابینه پزشکیان دغدغه «سلامت» ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، فاطمه محمدبیگی، با انتقاد از وضعیت حکمرانی حوزه سلامت در کشور، افزود: دیگر نباید وارد چرخه تکراری حرف و گزارش شویم، بارها در جلسات مختلف مشکلات مطرح و پیگیریهای برای رفع آنها انجام شده و مبالغی هم اختصاص یافته است اما مشکل حل نشده، چون به اقدام و عمل نیاز داریم، نه صرفاً حرف و شعار.
وی با بیان اینکه باید تغییر اساسی در نگاه به حکمرانی سلامت ایجاد شود، تصریح کرد: با این نوع نگاه فعلی فقط روی زخم پانسمان میگذاریم که خونریزی نکند اما تومور اصلی را رها کردهایم و اصل مشکل پابرجا است و باید آن را ریشهای درمان کنیم، نه نمایشی.
محمدبیگی افزود: وقتی سلامت در سازمان برنامه و بودجه از ۱۴ عنوان رتبه ۱۱ را دارد، یعنی به هیچ وجه در اولویت دولت نیست و در دنیا میانگین سهم سلامت از تولید ناخالص داخلی (GDP) حدود ۸ تا ۱۰ درصد است اما در کشور ما با همه تلاشها، امسال تازه به ۴.۶ درصد رسیدهایم با این وضعیت، نباید انتظار تحول جدی در حوزه سلامت داشته باشیم.
وی با تأکید بر ضرورت همافزایی و اقدام مشترک و لزوم ورود داراییهای مولد و سرمایهگذاری مؤثر در حوزه سلامت، گفت: اگر داراییهای نیمهفعال و راکد با برنامهریزی صحیح وارد میدان شود میتواند هزینههای نظام سلامت را پوشش دهد و مولدسازی منابع باید به صورت واقعی اتفاق بیافتد، نه صرفاً در شعار.
محمدبیگی با انتقاد از عدم هماهنگی نهادهای اجرایی، افزود: گاهی خود سازمان تأمین اجتماعی و وزارت بهداشت درگیر دعواهای درونساختاری هستند و مشکلاتشان را به کمیسیون بهداشت و درمان میآورند، اما یکی میآید و یکی نمیآید و آخرش هم مسئله حل نمیشود و این روند هیچگاه ما را به نتیجه نمیرساند.
وی همچنین با اشاره به جایگاه خاص رئیسجمهور که از بدنه پزشکی کشور است، گفت: یک بار در تاریخ ایران، رئیسجمهورمان پزشک است و ما انتظار داشتیم فهم سلامت در دولت رشد کند، اما شاهد چنین چیزی نیستیم و به نظر میرسد حتی رئیسجمهور هم در این حوزه تنها است و وزرای کابینه دغدغه جدی برای سلامت ندارند.
محمدبیگی پیشنهاد کرد؛ رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در یکی از جلسات هیئت وزیران شرکت کند و مشکلات حوزه دارو را برای آنان توضیح دهد تا بلکه ساختار دولت از این خواب بیدار شود.
